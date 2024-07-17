27 раз с начала недели крымские пожарные тушили возгорания сухой растительности

Только за прошедшие сутки подразделения «Пожарной охраны РК» 8 раз выезжали для ликвидации неконтролируемого горения сухой травы на открытых территориях в разных районах полуострова. Так, в Симферопольском р-не силами ПЧ с. Школьное было ликвидировано 2 возгорания сухой растительности.Дежурный расчёт ПЧ с. Приветное выезжал на тушение пожара в Кировском р-не на площади 800 кв.м. Личный состав ПЧ с. Рощино ликвидировал возгорание сухой травы на открытой территории в Джанкойском р-не на площади 150 кв.м. Возгорания сухой растительности также были потушены в Раздольненском, Бахчисарайском и Ленинском районах, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

В МЧС Республики Крым отмечают, что чаще всего сухостой горит в ГО Феодосия, Симферопольском, Нижнегорском, Советском и Ленинском районах.

Напомним, с 17 апреля 2024 года на территории полуострова введен особый противопожарный режим.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. Какие штрафы предусмотрены для нарушителей требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, смотри по ссылке.

МЧС Республики Крым напоминает, что неконтролируемое горение сухой растительности может привести к печальным последствиям:

Возгорание может перерасти в крупный пожар, распространиться на лесной массив;

Огонь несёт угрозу домам, объектам инфраструктуры, сельхозугодьям и т. д.

Зола не проникает в почву, оставаясь на поверхности или смываясь дождём в реки и водоёмы;

Огонь повреждает молодые побеги травы, уничтожает почки и семена растений;

Гибнут полезные микроорганизмы, насекомые, черви, мелкие млекопитающие, гнездовья и кладки птиц;

Пламя уничтожает молодую древесную поросль;

Воздух загрязняется углеводородами, золой, углекислым и угарным газами.

Во избежание этого, необходимо соблюдать следующие правила пожарной безопасности:

у каждого жилого строения установите ёмкость с водой и огнетушитель;

скосите сухую прошлогоднюю растительность на территории своего участка и вблизи него;

не оставляйте на открытых площадках вблизи строений емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями горючими газами;

в случае расположения земельного участка вблизи лесного массива обеспечить работы по созданию противопожарных минерализованных полос;

не разрешайте детям играть со спичками, зажигалками и другими источниками открытого огня, ведь детская шалость – одна из самых частых причин возникновения пожаров.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «112»!