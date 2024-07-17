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фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

27 раз с начала недели крымские пожарные тушили возгорания сухой растительности

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:38 17.07.2024

За прошедшие сутки подразделения «Пожарной охраны РК» 8 раз выезжали для ликвидации неконтролируемого горения сухой травы на открытых территориях в разных районах полуострова.

Только за прошедшие сутки подразделения «Пожарной охраны РК» 8 раз выезжали для ликвидации неконтролируемого горения сухой травы на открытых территориях в разных районах полуострова. Так, в Симферопольском р-не силами ПЧ с. Школьное было ликвидировано 2 возгорания сухой растительности.Дежурный расчёт ПЧ с. Приветное выезжал на тушение пожара в Кировском р-не на площади 800 кв.м. Личный состав ПЧ с. Рощино ликвидировал возгорание сухой травы на открытой территории в Джанкойском р-не на площади 150 кв.м. Возгорания сухой растительности также были потушены в Раздольненском, Бахчисарайском и Ленинском районах, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

В МЧС Республики Крым отмечают, что чаще всего сухостой горит в ГО Феодосия, Симферопольском, Нижнегорском, Советском и Ленинском районах.

Напомним,  с 17 апреля 2024 года на территории полуострова введен особый противопожарный режим.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. Какие штрафы предусмотрены для нарушителей требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, смотри по ссылке.

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МЧС Республики Крым напоминает, что неконтролируемое горение сухой растительности может привести к печальным последствиям:

  • Возгорание может перерасти в крупный пожар, распространиться на лесной массив;
  • Огонь несёт угрозу домам, объектам инфраструктуры, сельхозугодьям и т. д.
  • Зола не проникает в почву, оставаясь на поверхности или смываясь дождём в реки и водоёмы;
  • Огонь повреждает молодые побеги травы, уничтожает почки и семена растений;
  • Гибнут полезные микроорганизмы, насекомые, черви, мелкие млекопитающие, гнездовья и кладки птиц;
  • Пламя уничтожает молодую древесную поросль;
  • Воздух загрязняется углеводородами, золой, углекислым и угарным газами.

Во избежание этого, необходимо соблюдать следующие правила пожарной безопасности: 

  • у каждого жилого строения установите ёмкость с водой и огнетушитель;
  • скосите сухую прошлогоднюю растительность на территории своего участка и вблизи него;
  • не оставляйте на открытых площадках вблизи строений емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями горючими газами;
  • в случае расположения земельного участка вблизи лесного массива обеспечить работы по созданию противопожарных минерализованных полос;
  • не разрешайте детям играть со спичками, зажигалками и другими источниками открытого огня, ведь детская шалость – одна из самых частых причин возникновения пожаров.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «112»!

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