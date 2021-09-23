27 сентября, в Международный День туризма пройдет акция «Крымский экскурсионный флешмоб»

Около 30 бесплатных экскурсии одновременно начнутся в 7 городах Крыма.

27 сентября в рамках празднования Международного дня туризма министерство курортов и туризма РК проводит республиканскую акцию «Крымский экскурсионный флешмоб», включающую бесплатные экскурсии в разных городах Крыма.

Около 30 бесплатных экскурсий начнутся в 7 городах Крыма: Алуште, Ялте, Судаке, Феодосии, Керчи, Евпатории и Бахчисарае. Маршруты пройдут по центральным историческим частям города.

Цель акции — показать туристам и местным жителям привычные улицы с новой стороны и рассказать о людях, которые жили и живут в городе, создают его неповторимую атмосферу. Экскурсии будут проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований: участники должны находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию. Группы формируются не более 15 человек по предварительной записи, — сообщили в минкурортов РК.

Алушта, 10:00.

— «Вино и музыка Алушты». Начало экскурсии: ул. Ленина Алуштинский винзавод;

— «Алушта — сквозь 15 столетий». Начало экскурсии: ротонда на центральной Набережной Алушты;

— «Музеи усадьбы Профессорского уголка». Начало экскурсии: западная Набережная напротив входа в Аквапарк.

Бахчисарай, 10:00; 11:00.

— «По старым улочкам Бахчисарая». Начало экскурсии: мостик перед «Ханским дворцом» в 11:00;

— «Обзорная экскурсия по Бахчисарайскому Свято-успенскому монастырю». Начало экскурсии: вторая монастырская стоянка в 10:00;

— «Обзорная экскурсия по музею истории и культуры крымских татар ансамбль «Ханский дворец». Начало экскурсии: главные ворота «Ханского дворца» в 10:99.

Евпатория, 11:00; 14:00; 16:00.

— «Экскурсия в Текие дервишей Национальный историко-архитектурный ансамбль «Текие-дервишей». Начало экскурсии: ул. Караева 18 в 11:00;

— «Экскурсия в Турецкие бани 16 века». Начало экскурсии: ул. Красноармейская 20 в 14:00;

— «Обзорная экскурсия по туристическому маршруту «Малый Иерусалим». Начало экскурсии: ул. Тучина ½ в 16:00.

Керчь, 9:00, 13:00, 14:00, 15:00, 15:30, 17:30, 18:00.

— «Тайна царя Митридата». Начало экскурсии у Пантеона Славы (колонна с грифоном) в 9:00;

— «Прогулка по историческому центру города». Начало экскурсии на Царской пристани, пирс на набережной возле ресторана «Галеон» в 15:30;

— «Променад по Воронцовской». Начало экскурсии: стела с грифоном (здание главпочтампа) в 17:30;

— «250 лет присоединения Керчи к Российской империи». Начало экскурсии на морском вокзале в 17:30;

— «Экскурсия в музее морей и океанов». Начало экскурсии: ул. Свердлова 2 в 13:00;

— «Экскурсия по центру города». Начало экскурсии: от церкви Иоанна Предтечи в 18-00;

— «От очага Гестии к вечному огню». Начало экскурсии на Пританее в 15:00;

— «26 веков за один час». Начало экскурсии от Пантеона Славы в 14:00.

Судак, 9:00, 14:00.

— «Обзорная пешеходная городская экскурсия «Золото Сугдеи». Начало экскурсии: ул. Ленина 79А в 9:00 и в 14:00;

— «Обзорная пешеходная городская экскурсия «Сурож-Сугдея-Судак». Начало экскурсии: ул. Ленина 65 в 9:00.

Феодосия,10:00; 12:00; 16:00.

— «Обзорная пешеходная городская экскурсия». Начало экскурсии — памятник Айвазовскому.

Ялта, 12:00; 14:00; 15:00.

— «Ялта – право на прошлое». Начало экскурсии: набережная им. Ленина, памятник В.И. Ленину в 14:00;

— «Места царского отдыха – Ореанда, Ливадия». Начало экскурсии: остановка «Ореанда» / Севастопольское шоссе в 14:00;

— «Ялта Музыкальная». Начало экскурсии: остановка Садовая (в сторону рынка) в 12:00;

— «Чехов в Ялте». Начало экскурсии от памятника В.И. Ленину в 14:00;

— «Симеиз – Исторический вояж». Начало экскурсии: вилла «Ксения» в 12:00;

— «Путешествие в дореволюционную Алупку». Начало экскурсии: площадь Ленина в 12:00;

— «Гурзуф древний и современный – переплетение эпох». Начало экскурсии: гостиница «Чайка» в 15:00.

Телефоны для предварительной записи на бесплатные экскурсии — ЗДЕСЬ .