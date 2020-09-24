27 сентября в Симферополе — ярмарка

Расширенная сельскохозяйственная ярмарка в Симферополе 27 сентября состоится на улице Ракетная, 10. В администрации города отмечают:

Каждую субботу до 30 сентября на территории крымской столицы проходит еженедельная ярмарка. По просьбам горожан, в это воскресенье ярмарка будет организована по еще одному адресу – на улице Ракетная. Расширенная сельскохозяйственная ярмарка организована с целью поддержки крымских сельхозпроизводителей, а также для стабилизации ценовой ситуации в Симферополе.

На ярмарке будет представлена высококачественная продукция крымских аграриев, в том числе, товары производства крестьянско-фермерских хозяйств и граждан, которые ведут личные подсобные хозяйства.

Для жителей и гостей города будет представлен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции по ценам на 15-20% ниже рыночных, — заявил начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Олег Симонов. — Все мероприятия будут проводиться с условием соблюдения мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Приглашаем жителей и гостей крымской столицы посетить ярмарку, где будет представлен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции.

Работать торговые точки будут с раннего утра до 14:00.