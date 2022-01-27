27 января — Международный день памяти жертв Холокоста

В Крыму помнят о жертвах нацистской оккупации, об этнических чистках, которым подвергались евреи, крымчаки, цыгане.

Ежегодно 27 января, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Вспоминая эту трагическую дату, председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов напомнил, что в резолюции говорится:

Холокост, приведший к истреблению одной трети еврейского народа и несчетного числа представителей других меньшинств, будет всегда служить всем людям предостережением об опасностях, которые таят в себе ненависть, фанатизм, расизм и предрассудки.

Однако, по мнению политика, Генеральная Ассамблея иногда принимает документы с подачи тех, кто не скрывает, что являются идейными наследниками палачей еврейского народа, поджигателей войны, патологических убийц и садистов.

К сожалению, сейчас эта публика регулярно навязывает Генеральной Ассамблее повестку, подбрасывает ей лживые проекты решений, которые нередко принимаются этой ранее авторитетной структурой, — сказал спикер крымского парламента.

Такое поведение, считает Владимир Константинов, «плевок на могилу тех, чью память мы чтим 27 января».

Похоже, предупреждение, о котором говорила Генассамблея ООН в 2005 году, когда принималась резолюция, дошло далеко не до всех. И это очень опасно, поскольку не усвоившие жестокие уроки Истории рискуют получить их вновь, — заявил Владимир Константинов. — Мы свято помним о жертвах нацистской оккупации Крыма, об этнических чистках, которым подвергались в этот период крымские евреи, крымчаки, цыгане. Мы разделяем скорбь этих народов. Вместе мы сделаем всё от нас зависящее для того, чтобы не допустить ничего подобного впредь.

Глава Крыма Сергей Аксёнов также напомнил о памяти и уроках истории ХХ века.

В декабре 1941 года, практически сразу после того, как полуостров был оккупирован, гитлеровцы начали реализацию своей программы по «решению еврейского вопроса». Символами страшных преступлений, совершенных нацистами и их пособниками на крымской земле, стали Багеровский ров, памятник на десятом километре Феодосийского шоссе, Мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма «Концлагерь «Красный», множество братских могил. Эти преступления рассматривались на Нюрнбергском процессе. Мы помним о жертвах и хорошо понимаем, какую опасность несут идеи расового превосходства и национальной розни, какие бы формы они ни принимали – будь то антисемитизм, русофобия или любые другие идеологии ненависти. И мы никогда не позволим этим ядовитым «сорнякам» прорасти в нашем обществе и дать всходы, — говорится в комментарии Главы Республики Крым по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.



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