28 июля посещение музея-заповедника «Херсонес Таврический» будет бесплатным

28 июля — День Крещения Руси. В пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический» отмечают:



Крещение Руси – это основа, на которой постепенно строилось наше государство с его самобытной культурой, традициями, нравственными ценностями. Православная вера объединила разрозненные и враждующие княжества в единое государство, сплотила население в единый народ. Херсонес Таврический имеет прямое отношение к этой памятной дате. Ведь именно здесь князь Владимир крестился и вступил в брак с византийской принцессой Анной. В дальнейшем христианская вера стала залогом развития международных отношений и вывела славян на новый уровень развития. Сегодня православная вера является официальной и доминирующей религией в современной России и у братских ей народов. В честь этого светлого дня мы открываем свои двери нашим гостям. 28 июля каждый сможет посетить Херсонес абсолютно бесплатно. Ждем вас в Херсонесе!