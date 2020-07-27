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28 июля посещение музея-заповедника "Херсонес Таврический" будет бесплатным
фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Херсонес Таврический"

28 июля посещение музея-заповедника «Херсонес Таврический» будет бесплатным

Опубликовал: КрымPRESS в Херсонес Таврический 20:11 27.07.2020

28 июля — День Крещения Руси. В пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический» отмечают:

Крещение Руси – это основа, на которой постепенно строилось наше государство с его самобытной культурой, традициями, нравственными ценностями. Православная вера объединила разрозненные и враждующие княжества в единое государство, сплотила население в единый народ. Херсонес Таврический имеет прямое отношение к этой памятной дате. Ведь именно здесь князь Владимир крестился и вступил в брак с византийской принцессой Анной. В дальнейшем христианская вера стала залогом развития международных отношений и вывела славян на новый уровень развития. Сегодня православная вера является официальной и доминирующей религией в современной России и у братских ей народов.  В честь этого светлого дня мы открываем свои двери нашим гостям. 28 июля каждый сможет посетить Херсонес абсолютно бесплатно. Ждем вас в Херсонесе!

 

28 июля посещение музея-заповедника "Херсонес Таврический" будет бесплатным

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