28 тысяч рублей в месяц — средний доход «на душу населения» в Севастополе

Средний доход «на душу населения» в Севастополе подсчитали специалисты управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю. Сделали вывод, что за период с января по сентябрь текущего года он составил 28 286 рублей в месяц. И это больше, чем в 2018-ом: в прошлом году этот показатель был зафиксирован на уровне 27 781 рубль. И такой момент:

По данным Крымстата, доходы ежегодно растут от первого квартала к четвёртому. Так, в текущем году в первом квартале эта сумма составляла 24 282 рубля, во втором – 26 263 рубля, в третьем – 32 333 рубля. Ранее Крымстат сообщал, что средняя номинальная заработная плата в регионе за сентябрь составляла 33 713 рублей. Средний размер назначенной пенсии в Севастополе – 13 815 рублей, — отмечает «Новый Севастополь» .