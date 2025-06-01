28% жителей Крыма мечтают о полете на Марс

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

28% жителей Крыма хотели бы полететь на Марс: «Никогда не упущу возможность узнать что-то новое». Большинство (72%) отвергает эту идею, считая, что «дома лучше».

Мужчины мечтают о полете на Марс в 1,5 раза чаще женщин (33% против 22% соответственно). Чем моложе жители Крыма, тем сильнее желание отправиться на четвертую планету от Солнца: 30% среди респондентов до 34 лет и 26% среди горожан старше 45 лет.

Время проведения: 5—27 мая 2025 года

голоса Оцените материал

Просмотры: 2 115