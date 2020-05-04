281 протокол за сутки, а нам все мало: крымчане жалуются, что патрулей полиции недостаточно

Общество резко разделилось на нарушителей режима «самоизоляции» и «сознательных граждан», поддерживающих все карательные меры. Последние активно «сообщают, куда надо» (чаще всего, на соседей и компании во дворах) а еще засыпают жалобами органы власти. Глава РК Сергей Аксёнов рассказал о таких жалобах.

Поступали обращения от общественников по поводу того, что недостаточное количество патрулей. Я хочу сказать крымчанам, что все силы МВД и Росгвардии находятся на улицах. Все посменно распределены. Людей, действительно, не хватает, – объяснил Аксёнов.

По его словам, необходимо предусмотреть возможность увеличения сил и средств полиции, Росгвардии, в первую очередь в городах.

Наличие сотрудников в форме… дисциплинирует. Это такой внешний признак управляемости ситуации. Я прошу детализировать. Понятно, все силы брошены в поле, но надо посмотреть, где по какому городу, поступающая информация говорит нам, что надо добавить людей в форме на улицах, – сказал Глава РК.

Впрочем, полиция не сидит, сложив руки. За сутки на нарушителей режима «самоизоляции» был составлен 281 протокол.

Продолжаем фиксировать большое количество граждан на улицах. 281 нарушение по признакам административного правонарушения по статье 20.6.1 КоАП вчера зафиксировано, — отчитался на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции зам. начальника полиции МВД по РК Александр Смаглин.

На телефоны «горячей линии» поступило 55 обращения. 35 жалоб от граждан на нарушение режима «самоизоляции» другими лицами. По 32-м из них составлены протоколы. 241 пожилой гражданин был «выявлен на улице». Пенсионеров, напомним, не штрафуют, их анкетируют и сопровождают до дома.

Кроме того, 56 мобильных групп полиции проверили три крымских города: Евпаторию, Джанкой и Армянск. Отработали 460 адресов по приезжим – по 4 выявлены нарушения.

По информации председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка, за минувшие сутки в Крыму было произведено 12 авиарейсов (прибыло 432 пассажира, вылетели 339 человек). Трое прибывших отказались ехать в обсерватор, тут же в аэропорту взяли билеты обратно и улетели. В обсерватор согласился поехать один приезжий.

За сутки через Крымский мост на полуостров приехали 1 538 машин, 23 – не пропустили, на выезд проследовало 1 174 транспортных средства, 15 машин не выпустили из Крыма. Отметим, что пресс-служба МВД по РК опубликовала официальную информацию, касающуюся пересечения Крымского моста. Читать — ЗДЕСЬ.