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29 апреля в центре Симферополя – временное ограничение движения транспорта. По какой причине

29 апреля в центре Симферополя – временное ограничение движения транспорта. По какой причине

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 13:57 27.04.2022

В центре Симферополя снова временное ограничение движения. На этот раз в пятницу, 29 апреля будет перекрыта улица Горького. Причина – проведение акции «Za мир – без нацизма»

В связи с проведением тематического музыкального телемарафона «Za мир – без нацизма» 29.04.2022 с 10:00 до 15:00 часов будет временно перекрыто движение и запрещена парковка транспорта на ул. Горького (участок от кинотеатра имени Т.Г. Шевченко до ул. Героев Аджимушкая). Просим учитывать данную информацию при планировании маршрутов передвижения по городу, — сообщили в администрации Симферополя.

Напомним и об ограничении движения в Симферополе в начале мая из-за проведения репетиций Парада Победы.

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