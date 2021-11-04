29-летний симферополец умудрился украсть 443 метра кабеля. Один, в разных районах города

В отдел полиции, обслуживающий Киевский район Симферополя, поступили пять заявлений о кражах телефонного кабеля.

Сотрудники компании, поставляющей телефонную связь и Интернет, сообщили, что на пяти улицах города обнаружили отсутствие 443 метров кабеля. Общая сумма ущерба для предприятия составила более 500 тысяч рублей. Оперуполномоченными уголовного розыска по подозрению в совершении хищений задержан 29-летний симферополец. Мужчина рассказал, что, нуждаясь в денежных средствах, он увидел на столбах низко висящий телефонный кабель. Он обрезал его и сдал в пункт приема металла. Вырученные деньги потратил на собственные нужды, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Отделом дознания ОП «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.