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29 марта — Саввин или Тележный день. Рождённые сегодня всю жизнь "везут на себе воз"
фото: giani (pixabay.com)

29 марта — Саввин или Тележный день. Рождённые сегодня всю жизнь «везут на себе воз»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:03 28.03.2021

29 марта — в народе этот день посвящали осмотру телег. Готовили их к очередному весенне-летнему сезону. Бытовал обычай:  впрягали лошадь в телегу и проезжали до околицы и обратно до дома. Считалось, что такой путь несет удачу в делах на летний период.

В этот день сани окончательно задвигались по сараям, а телеги ставили на колеса и приделывали к ним оглобли, осуществляли необходимый мелкий ремонт основного крестьянского транспортного средства. В этот день существовало несколько странных обычаев. так запрещалось есть хлеб после заката, так как это могло привести к нищете, нельзя было в этот день и спорить или ссориться, а также поднимать тяжелое — полагали, что так человек притянет дополнительные тяготы. кроме того в этот день легко можно было признать вора, у которого при взгляде на солнце обязательно должен был ослепнуть. Разводить огонь в этот день также было нежелательно.

Купающиеся воробьи в этот день обещали тепло, разноцветные лучи солнца — дожди, а обилие ручьев предсказывало дождливое лето.

Церковь 29 марта чтит память мученика Саввина Ермопольского (Египетского)

Город Гермополь, в Египте, был отечеством святого мученика Савина, который был мужем славным во всей стране той и начальником в городе своем. По причине гонения, воздвигнутого на христиан в царствование Диоклетиана, когда многие христиане были мучимы и умерщвляемы, святый Савин оставил свой дом, власть, богатства, и всех родных и тайно ушел из города Гермополя, укрываясь в одном отдаленном селении вместе с прочими христианами.

Поселившись в небольшом доме, он проводил в посте и молитвах все дни и ночи. Служители же идолов весьма ревностно искали Савина, князя Гермопольского, чтобы подвергнуть его мучениям, но нигде не находили его, о чем сильно скорбели. Один нищий, приходивший за милостынею к блаженному Савину и получавший из рук его пищу и всё потребное, взяв пример с Иуды предателя, пришел к язычникам и сказал:

Что дадите мне, чтобы я показал вам того, кого вы ищете, – Савина?

Они дали ему две златницы. Затем пошли за ним, дошли до того дома, где жил святой, окружили его и постучали в дверь. В это время со святым Савином было шесть христиан. Подумав, что это пришел кто-либо из братий, они открыли дверь дома. Тогда язычники быстро вошли в дом, взяли всех и связали. Святого же Савина связали особенно крепко, – двумя тяжелыми цепями, и затем привели его на суд к игемону той страны, именем Ариану.

Святой Савин был долгое время расспрашиваем на суде и много раз принуждаем к принесению жертвы идолам. Но он не отвергся Христа. Вследствие этого он был мучим еще более жестоко, был терзаем острым железом, жегом огнем. Святой был потоплен в реке.

  • 29 марта тепло? Весна будет такой же.
  • Облака плывут высоко – к хорошей погоде.
  • На Трофима сверху печет, а снизу течет.
  • На Саввина солнца хоть и нету, а вода все одно бежит.
  • Разноцветные солнечные лучи обещают дожди.
  • Обилие ручьев 29 марта — к дождливому лету.
  • Одновременный прилет большого числа птиц говорит о том, что сезон будет теплым.
  • Воробьи купаются и громко чирикают —  дни будут погожими.

Приметы и поверья 29 марта…

  • Если на Савина тепло, то и весна будет теплой.
  • Солнце печет – снизу течет.
  • Облака быстро и высоко плывут – к хорошей погоде.
  • Пасмурно и солнце в облако садится – к дождю.
  • Снег быстро тает, а вода дружно бежит – к дождливому лету.
  • Низкий уровень воды в реках – к неурожайному году, высокий – к мокрому лету.
  • Птицы в лужах купаются – к теплу.
  • Людям, родившимся 29 марта, всю жизнь предстоит вести на себе воз. В качестве талисмана им следует носить аметист и хризоберилл.

Именины сегодня отмечают: Александр, Павел, Денис, Иван, Роман, Трофим, Емельян и Юлиан.

А ещё 29 марта празднуют:

  • День самопознания
  • День скакания на одной ножке
  • 29 марта — День памяти мученика Савина Ермопольского
  • День специалиста юридической службы ВС РФ
  • День лимонного шифонового торта (National Lemon Chiffon Cake Day) — США
  • Праздник дыма и зеркал (Festival of Smoke and Mirrors Day) — США
  • День молодёжи — Тайвань
  • 29 марта — День любви Техаса к детям (Texas Love the Children Day) — США
  • День владельцев малого бизнеса (National Mom and Pop Business Owners Day) — США
  • День памяти героев (Martyrs Day) — Мадагаскар
  • 29 марта — День молодого бойца — Чили
  • День президента Боганды — ЦАР
  • День ветеранов войны во Вьетнаме (National Vietnam War Veterans Day) — США
  • 29 марта — Именины у Александра, Иулиана, Трофима, Павла, Дениса
  • Тележный день

По материалам: http://www.bolshoyvopros.ru

О праздниках больше — здесь.

29 марта — Саввин или Тележный день. Рождённые сегодня всю жизнь "везут на себе воз"

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