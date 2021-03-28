29 марта — Саввин или Тележный день. Рождённые сегодня всю жизнь «везут на себе воз»

29 марта — в народе этот день посвящали осмотру телег. Готовили их к очередному весенне-летнему сезону. Бытовал обычай: впрягали лошадь в телегу и проезжали до околицы и обратно до дома. Считалось, что такой путь несет удачу в делах на летний период.

В этот день сани окончательно задвигались по сараям, а телеги ставили на колеса и приделывали к ним оглобли, осуществляли необходимый мелкий ремонт основного крестьянского транспортного средства. В этот день существовало несколько странных обычаев. так запрещалось есть хлеб после заката, так как это могло привести к нищете, нельзя было в этот день и спорить или ссориться, а также поднимать тяжелое — полагали, что так человек притянет дополнительные тяготы. кроме того в этот день легко можно было признать вора, у которого при взгляде на солнце обязательно должен был ослепнуть. Разводить огонь в этот день также было нежелательно.

Купающиеся воробьи в этот день обещали тепло, разноцветные лучи солнца — дожди, а обилие ручьев предсказывало дождливое лето.

ОГЛАВЛЕНИЕ: Церковь 29 марта чтит память мученика Саввина Ермопольского (Египетского)

О погоде этот день также рассказывал…

Приметы и поверья 29 марта…

А ещё 29 марта празднуют: Церковь 29 марта чтит память мученика Саввина Ермопольского (Египетского) Город Гермополь, в Египте, был отечеством святого мученика Савина, который был мужем славным во всей стране той и начальником в городе своем. По причине гонения, воздвигнутого на христиан в царствование Диоклетиана, когда многие христиане были мучимы и умерщвляемы, святый Савин оставил свой дом, власть, богатства, и всех родных и тайно ушел из города Гермополя, укрываясь в одном отдаленном селении вместе с прочими христианами. Поселившись в небольшом доме, он проводил в посте и молитвах все дни и ночи. Служители же идолов весьма ревностно искали Савина, князя Гермопольского, чтобы подвергнуть его мучениям, но нигде не находили его, о чем сильно скорбели. Один нищий, приходивший за милостынею к блаженному Савину и получавший из рук его пищу и всё потребное, взяв пример с Иуды предателя, пришел к язычникам и сказал: Что дадите мне, чтобы я показал вам того, кого вы ищете, – Савина? Они дали ему две златницы. Затем пошли за ним, дошли до того дома, где жил святой, окружили его и постучали в дверь. В это время со святым Савином было шесть христиан. Подумав, что это пришел кто-либо из братий, они открыли дверь дома. Тогда язычники быстро вошли в дом, взяли всех и связали. Святого же Савина связали особенно крепко, – двумя тяжелыми цепями, и затем привели его на суд к игемону той страны, именем Ариану. Святой Савин был долгое время расспрашиваем на суде и много раз принуждаем к принесению жертвы идолам. Но он не отвергся Христа. Вследствие этого он был мучим еще более жестоко, был терзаем острым железом, жегом огнем. Святой был потоплен в реке. 29 марта тепло? Весна будет такой же.

Облака плывут высоко – к хорошей погоде.

На Трофима сверху печет, а снизу течет.

На Саввина солнца хоть и нету, а вода все одно бежит.

Разноцветные солнечные лучи обещают дожди.

Обилие ручьев 29 марта — к дождливому лету.

Одновременный прилет большого числа птиц говорит о том, что сезон будет теплым.

Воробьи купаются и громко чирикают — дни будут погожими. Приметы и поверья 29 марта… Если на Савина тепло, то и весна будет теплой.

Солнце печет – снизу течет.

Облака быстро и высоко плывут – к хорошей погоде.

Пасмурно и солнце в облако садится – к дождю.

Снег быстро тает, а вода дружно бежит – к дождливому лету.

Низкий уровень воды в реках – к неурожайному году, высокий – к мокрому лету.

Птицы в лужах купаются – к теплу.

Людям, родившимся 29 марта, всю жизнь предстоит вести на себе воз. В качестве талисмана им следует носить аметист и хризоберилл. Именины сегодня отмечают: Александр, Павел, Денис, Иван, Роман, Трофим, Емельян и Юлиан. А ещё 29 марта празднуют: День самопознания

День скакания на одной ножке

29 марта — День памяти мученика Савина Ермопольского

День специалиста юридической службы ВС РФ

День лимонного шифонового торта (National Lemon Chiffon Cake Day) — США

Праздник дыма и зеркал (Festival of Smoke and Mirrors Day) — США

День молодёжи — Тайвань

29 марта — День любви Техаса к детям (Texas Love the Children Day) — США

День владельцев малого бизнеса (National Mom and Pop Business Owners Day) — США

День памяти героев (Martyrs Day) — Мадагаскар

29 марта — День молодого бойца — Чили

День президента Боганды — ЦАР

День ветеранов войны во Вьетнаме (National Vietnam War Veterans Day) — США

29 марта — Именины у Александра, Иулиана, Трофима, Павла, Дениса

Тележный день По материалам: http://www.bolshoyvopros.ru О праздниках больше — здесь .