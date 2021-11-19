29 ноября стартует Супермарафон Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности

С 29 ноября по 4 декабря пройдет Супермарафон Третьего Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности (ВЧФГ). Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико.

В рамках супермарафона состоится Финальный кубок II сезона, где будут определены чемпионы России по финансовой грамотности в каждой лиге, а также пройдёт серия семинаров и круглых столов, на которых представители Дирекции и Экспертного совета чемпионата ответят на вопросы участников, — анонсировала Ирина Кивико.

Как рассказала вице-премьер, проект «Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности» реализуется с 2019 года в рамках выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, утвержденной Правительством Российской Федерации в сентябре 2017.

ВЧФГ внесён в перечень конкурсов и олимпиад Министерства просвещения Российской Федерации и отнесён к мероприятиям с федеральным статусом.

Чемпионат проходит при поддержке Ассоциации развития финансовой грамотности, ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий», Российского движения школьников, Федерального методического центра повышения финансовой грамотности РАНХиГС и Федерального методического центра по финансовой грамотности НИУ ВШЭ.

Спикерами Супермарафона выступят финалисты и победители федеральных кубков – лидеры Национального рейтинга знатоков финансовой грамотности, эксперты федерального жюри, педагоги-тренеры школьных и студенческих команд, региональные организаторы чемпионатов по финансовой грамотности, представители Дирекции чемпионата.

Для того чтобы стать участником Супермарафона, необходимо:

зарегистрироваться на платформе https://online.fincup.ru/ (до 8:00 29 ноября);

принять участие в работе семинаров и круглых столов в соответствии с программой марафона.

Трансляция марафона будет проходить на платформе ВЧФГ https://online.fincup.ru/ и в официальной группе ВЧФГ в VK https://vk.com/fincup.

Участие в марафоне бесплатно и осуществляется в онлайн-формате.

Все участники марафона, прошедшие регистрацию на платформе https://online.fincup.ru/, получат электронный сертификат участника.