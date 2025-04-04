Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 29% работодателей Крыма вручают деньги сотрудникам в день рождения
Новости Республики
29% работодателей Крыма вручают деньги сотрудникам в день рождения
фото: pxhere.com

29% работодателей Крыма вручают деньги сотрудникам в день рождения

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:15 04.04.2025

В опросе сервиса SuperJob приняли участие трудоустроенные горожане и представители компаний из Крыма.

В 7 из 10 компаний (71%) существует традиция поздравлять сотрудников с днем рождения. Каждый третий работодатель преподносит подарок или букет, а 29% — денежные средства. В каждой пятой компании принято поздравлять именинников на корпоративном сайте. 6% организаций предоставляют своим сотрудникам возможность уйти с работы пораньше или получить выходной в этот день. 7% дарят сертификаты и скидки на продукцию компании.

О том, что в их организации принято дарить подарки от коллектива, рассказали 66% жителей Крыма. Готовят угощения для коллег – 79%. При этом традиция скидываться на подарки не нравится 16% опрошенным, а организовывать фуршет – 26%.

Узнайте больше:  Крымчане рассказали, какую модель распределения семейного бюджета считают идеальной

Женщины чаще мужчин одобряют обе традиции: 57% нравится дарить подарки (против 46% среди мужчин), а 59% — угощать коллег (против 48%).

Время проведения: 26 февраля — 20 марта 2025 года

голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: работа в Крыму

работа в Крыму

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x