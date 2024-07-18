290 крымчан за первое полугодие вступили в регистр доноров костного мозга

По ее словам, за аналогичный период 2023 года в Регистр вступили всего 116 крымчан, то есть, в 2,5 раза меньше, чем в 2024 году.

99 процентов всех жителей Республики Крым, состоящих в Федеральном регистре доноров костного мозга, это – молодежь, то есть, люди, которым еще нет 35 лет. Это означает, что у многих россиян, страдающих лейкозом и другими подобными заболеваниями, появляется больше шансов на то, что подходящий им донор стволовых клеток будет найден, их жизнь и здоровье спасены, — заявила Ольга Чос.

Напомним, что процедура вступления в Федеральный регистр доноров костного мозга очень проста. Нужно приехать в «Центр крови» или один из его филиалов с паспортом гражданина РФ и СНИЛС, заполнить небольшую анкету. Затем сдать 4,5-5 мл крови из вены. Если никаких противопоказаний к донорству не выявлено, то потенциального донора включают в Федеральный регистр.

Также напомним, что добровольно сдать кровь и/или вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга на территории Республики Крым можно в ГБУЗ РК «Центр крови» (г. Симферополь, ул. Киевская, 37), а также в его филиалах (г. Ялта, ул. Свердлова, 14; г. Керчь, ул. Карла Маркса, 31; г. Саки, ул. Лобозова, 22; г. Евпатория, пр. Победы, 22).

Прием проводится в рабочие дни ежедневно с 8:00 до 13:00. Информация о работе выездных бригад и о рабочих субботах регулярно публикуется на сайте Центра крови и в его социальных сетях. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК