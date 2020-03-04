299 миллионов рублей! Столько жители Крыма выиграли в лотереи в 2019 году

Распространитель государственных лотерей «Столото» сообщил, что совокупная выручка от продаж лотерей в Крыму в 2019 году составила 735 211 270 рублей, в то время как в 2018 году она была 565,4 млн рублей, то есть рост продаж билетов государственных лотерей в 2019 году к 2018 году по области составил 30%. При этом государственные лотереи фиксируют рост продаж билетов в онлайн-каналах.

За последнее время мы шагнули за пределы привычных каналов распространения лотерейных билетов – специализированных киосков и отделений Почты России. Сейчас стать участником государственных лотерей можно в продуктовом магазине у дома, в салоне сотовой связи или на заправке, – цитирует пресс-служба директора по продажам «Столото» Романа Роменского. – Но одновременно с увеличением точек продаж, мы фиксируем и рост спроса на лотереи в сети – участники все чаще покупают электронные билеты с помощью приложения или в единственном лотерейном интернет-супермаркете «Столото».

По данным «Столото», на 14,1% выросла сумма лотерейных выигрышей жителей региона. В 2018 году она составляла 262,4 млн рублей, а в 2019 году превысила 299,6 млн рублей. Всего в 2019 году 10 жителей республики стали обладателями выигрышей от 1 млн рублей.

Обладательницей одного из крупнейших выигрышей региона в прошлом году стала Виктория Благовещенская. Она выиграла суперприз государственной лотереи «12/24» в размере 4 452 470 рублей. Крымчанка решила в первую очередь купить подарки детям: дочери — ноутбук, среднему сыну – велосипед, а младшему ребенку — игрушку, которую он сам выберет. Себя Виктория побалует шубой, о которой давно мечтала.