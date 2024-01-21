3+2. Снова попытки ракетных ударов ВСУ по Крыму

Три ракеты сбиты сбиты над Черным морем, две в Херсонской области.

Враг предпринимает попытки нанести ракетные удары по Крыму. Можно назвать это «комплексными атаками», потому что удары следуют с разных сторон, а можно предположить, что это все-таки хаотичное «прощупывание» ПВО с надеждой «на авось». Дескать, куда-нибудь (например, в Севастополе) да попадем. Не попали. Все ракеты сбиты.

В 13:55 губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил:

Над Геническим округом ПВО сбила две вражеские ракеты, нацеленные на Крым.

Затем в 14:00 последовало сообщение Минобороны РФ о еще двух сбитых ракетах ВСУ, но уже над Черным морем.

Дежурными средствами ПВО две украинские ракеты уничтожены над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова, – отметили в военном ведомстве.

Еще ранее сигнал воздушной тревоги прозвучал в Севастополе, а в 13:47 губернатор Михаил Развожаев сообщил об уничтоженной силами ПВО воздушной цели:

Силы ПВО уже сбили воздушную цель над акваторией. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Не снимайте и не выкладывайте работу ПВО.

Далее последовало сообщение Минобороны РФ об уничтоженной ракете врага:

Около 14.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинская ракета уничтожена над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова.

Итого: три ракеты летели с моря, две – со стороны Херсонщины. Враг все еще пытается ударить по Крыму.