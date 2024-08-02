3 августа — День рождения Севастопольского Музея обороны. Отпразднуем?

Для любителей литературы предложат Литературный уголок, а эрудиты смогут посоревноваться в интеллектуальной игре «Брейн-ринг». В рамках мероприятия также организовано обучение плетению маскировочных сетей и занятие «С чего начинается Армия?». Там же можно будет написать письмо солдату или послушать экскурсию «Форма русского солдата».

С 17.00 до 20.00 для участников праздника начнутся концертная и театральная программы. Это будет концерт ансамбля «Подворье» Крымской государственной филармонии (17.30-18.30), после чего начнется спектакль Севастопольского театра юного зрителя (20.00) «Морской праздник в Севастополе».

источник: «Севастопольская газета»