3 и 5 мая из-за репетиции Парада Победы в центре Севастополя ограничат движение транспорта

Как сообщили в правительстве Севастополя, на время репетиций военного парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в центре города ограничат движение, остановку и стоянку транспорта.

Ограничения будут действовать 3 и 5 мая с 14:00 до 23:59 на следующих участках дороги:

– на ул. Ленина (от пл. Суворова) – просп. Нахимова – пл. Лазарева – ул. Генерала Петрова до ул. Одесской.

Кроме того, изменится направление одностороннего движения по ул. Советская от пересечения с ул. Воронина до ул. Ленина и по ул. Воронина от ул. Суворова до ул. Спуск Шестакова.

Движение общественного транспорта будет ограничено с 17:00 до 23:59. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.