3 июля на набережной Ялты откроется «Город мастеров». Участники ярмарки — более 20 городов России

Ярмарка «Город мастеров» на набережной Ялты, открывшись 3 июля, завершится 13-го.

Производители и предприниматели из Крыма, Краснодарского края, Адыгеи и других регионов предложат ялтинцам и гостям курорта местную косметику, фермерские домашние сыры и колбасы, оливки, масло, мед и продукция пчеловодства, кондитерские изделия, орехи, сухофрукты, свежие ягоды и фрукты, прохладительные напитки, большой ассортимент чая и кофе, гончарные изделия, восточные сладости, а также сувенирную продукцию ручной работы, — цитирует пресс-служба заместителя главы администрации города Ирину Романец.

По словам заместителя главы администрации, одновременно на набережной будет действовать и зона общепита, а шеф-повара лучших ресторанов Южнобережья познакомят посетителей с оригинальными блюдами местной кухни.

Кроме того, все желающие смогут принять участие в мастер-классах от профессионалов по гончарному делу, резьбе по дереву, скульптуре, гастрономии, художественному творчеству, — заверила Ирина Романец.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта