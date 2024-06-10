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фото: pikist.com

3 из 10 крымчан считают, что отпуск должен длиться четыре недели

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:17 10.06.2024

В преддверии отпускного сезона сервис SuperJob провел опрос, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

Лишь 7% крымчан уверены, что для идеального отпуска достаточно 10 дней. По мнению 12% респондентов, для полноценного отдыха нужно две недели. Для 18% — три недели. 3 из 10 опрошенных считают, что отпуск должен длиться четыре недели. В том, что идеальный отпуск должен продолжаться больше 28 дней убеждены 23%, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Среди женщин больше тех, кому достаточно для отпуска трех недель (23%). Среди мужчин же больше сторонников 4-недельного отдыха (35%).

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Среди горожан до 34 лет чаще встречались те, кто успевает восстановить свои силы за 2 недели отдыха (18%). Опрошенные от 35 до 45 лет выступали за 4-недельный отпуск чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше (36%).

Респонденты с доходом от 100 тысяч рублей в месяц чаще остальных предпочли бы отдыхать как можно дольше.

Время проведения: 26 мая — 4 июня 2024 года

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