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3 из 10 жителей Крыма хотели бы отодвинуть порог молодости за 35 лет
фото: pxhere.com

3 из 10 жителей Крыма хотели бы отодвинуть порог молодости за 35 лет

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:48 20.01.2025

В опросе сервиса  SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

По словам главы Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, с увеличением продолжительности жизни скоро молодыми будут считаться люди до 60 лет. В современной классификации ВОЗ молодыми признаются те, кому еще не исполнилось 44 года. А что думают жители Крыма о том, когда заканчивается молодость? 3 из 10 опрошенных (31%) уверены, что молодой человек — это человек, которому еще не исполнилось 30 лет. 17% респондентов полагают, что молодость проходит в 40 лет, еще 12% мечтают отодвинуть порог молодости за 45 лет и дальше, — сообщили в пресс-службе сервиса. 

Женщины чаще мужчин высказывались за то, чтобы продолжать считаться молодыми в 35, 40 и дольше.

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Если период молодости официально еще продлят, во сколько же будет наступать старость? 26% жителей Крыма сегодня считают, что старость начинается после 60 лет. Каждый пятый (21%) полагает, что старость наступает после 70 лет. 12% — после 80 лет. Каждый пятый же уверяет, что старость начинается задолго до 60 лет: 6% — в 40 лет, 14% — в 50 лет.

Женщины чаще мужчин стремятся отодвинуть официальный возраст вступления в старость как можно дальше. То же стремление характерно и для жителей Крыма от 45 лет.

Время проведения: 15—16 января 2025 года

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