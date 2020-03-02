3 марта в Симферополе — Второй межнациональный шахматный турнир

Второй межнациональный шахматный турнир 3 марта Региональная болгарская национально-культурная автономия РК «Паисия Хилендарского» проводит в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени И. Я. Франко» (г. Симферополь, ул. Набережная, 29а). Состязания посвящёны 142-й годовщине Победы в Русско-турецкой войне (1877—1878 гг.) и Дню Освобождения Болгарии от османского ига, а также представляет концертную программу. Начало турнира: 15.00.

Для участия в турнире приглашены представители всех общин в национальных костюмах. Победителя ожидает ценный подарок от болгарской фирмы «Камко» – производителя косметики из г. Пловдив. Главный судья турнира – гроссмейстер Юрий Айрапетян, — отмечают в ГБУ РК «Дом дружбы народов».

Задать вопросы и подать заявку на участие можно по тел: +7978 0260237 — Мария Симикчи.