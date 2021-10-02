3 октября – День Астафия (Евстафия Ветряка). Мельницу без нечистой силы построить нельзя

3 октября в народе называли порогом предзимья. Примечали, что если ветер подует с юга – это к теплу, с севера – к холодам, восточный ветер – к ясной и теплой погоде, западный – к повышенной влажности. На Астафьев день всегда рубили капусту, так как тронутые морозом кочаны получали неповторимый вкус. А ещё 3 октября отмечали свой праздник мельники. Предки наши к людям этой профессии относились неоднозначно: с одной стороны, они были незаменимы, так как дома получить качественную муку очень сложно, с другой стороны – верили, что без нечистой силы (по поверьям) нельзя было построить мельницу и перемалывать зерно.
Считалось, что для этого надо принести водяному человеческую жертву: толкнуть человека под мельничное колесо или в омут. И ежегодно 3 октября водяному надо было напоминать об этом, бросая в омут хлеб и выливая туда водку. В народе считали, что из омута до пекла рукой подать, ведь на мельницах никогда не проводят молебнов.
Кроме того, вблизи от мельницы люди опасались встречи с красивой женщиной и черной собакой, так как нечистая сила, приводящая в движение колесо, могла принимать именно такой облик.
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Церковь 3 октября почитает память святого Евстафия Римского
Мученика, который ранее был военачальником при императоре Тите и императоре Траяне. После того, как во время охоты он увидел образ Иисуса на кресте между рогами оленя, то решил принять христианство. После этого крестились два сына Евстафия и супруга. Судьба испытывала Евстафия – его скот умер, слуги погибли, а когда к власти пришел император Адриан, то в стране стало процветать язычество. Поскольку Евстафий отказался приносить жертву богам, за это он был замучен и убит.
Святой великомученик Евстафий до Крещения носил имя Плакида. Он был военачальником при императорах Тите (79–81) и Траяне (98–117). Еще не познав Христа, Плакида творил дела милосердия, помогая всем бедствующим и страждущим. Господь не оставил добродетельного язычника во мраке идолопоклонства.
Приметы дня 3 октября
- Если стоит туман и летают длинные паутинки – осень будет долгой, а снег ляжет не скоро.
- Если на ели шишки растут низко – морозы будут ранними, если высоко – холода наступят в конце зимы.
- Когда стоит теплая и ясная погода – осень будет длительной и хорошей.
- Южный ветер обещает отличный урожай озимых.
Именины сегодня отмечают: Иван, Василий, Татьяна, Иларион, Федор, Александр, Олег, Михаил.
А ещё 3 октября празднуют…
- 3 октября – Праздник потрясающих диких женщин (Terrific Wild Women`s Day) — США
- День бойфренда (National Boyfriend Day) — США
- День технарей (National Techies Day) — США
- 3 октября – Праздник карамели с заварным кремом (National Caramel Custard Day) — США
- День поэзии (National Poetry Day) — Великобритания
- День независимости — Ирак
- Праздник немецкого единства (Tag der Deutschen Einheit) — Германия
- 3 октября – День основания государства (Gaecheonjeol) — Южная Корея
- День солдата (День Морасана) — Гондурас
- Праздник памяти жертв иммиграции — Италия
- Именины у Михаила, Олега, Фёдора, Татьяны, Евстафия, Ивана, Василия
- 3 октября – Астафьевы ветры
- Всемирный день трезвости (World No Alcohol Day)
- День «Дрянных девчонок» (Mean Girls Day)
- Всемирный день грибника (World Mushroom Picking Day)
- 3 октября – Международный день скромного смеха
- День поиска каштанов
- День отрядов мобильных особого назначения МВД РФ (День ОМОН)
- 3 октября – Собор Брянских святых
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