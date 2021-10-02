3 октября – День Астафия (Евстафия Ветряка). Мельницу без нечистой силы построить нельзя

3 октября в народе называли порогом предзимья. Примечали, что если ветер подует с юга – это к теплу, с севера – к холодам, восточный ветер – к ясной и теплой погоде, западный – к повышенной влажности. На Астафьев день всегда рубили капусту, так как тронутые морозом кочаны получали неповторимый вкус. А ещё 3 октября отмечали свой праздник мельники. Предки наши к людям этой профессии относились неоднозначно: с одной стороны, они были незаменимы, так как дома получить качественную муку очень сложно, с другой стороны – верили, что без нечистой силы (по поверьям) нельзя было построить мельницу и перемалывать зерно.

Считалось, что для этого надо принести водяному человеческую жертву: толкнуть человека под мельничное колесо или в омут. И ежегодно 3 октября водяному надо было напоминать об этом, бросая в омут хлеб и выливая туда водку. В народе считали, что из омута до пекла рукой подать, ведь на мельницах никогда не проводят молебнов.

Кроме того, вблизи от мельницы люди опасались встречи с красивой женщиной и черной собакой, так как нечистая сила, приводящая в движение колесо, могла принимать именно такой облик.

Стоит отметить, что заброшенная и разрушенная мельница, по народным поверьям, была еще более опасным пространством: на крыше сидели упыри, а на столбах – черти. Путника, случайно забредшего в такое гиблое место, можно было никогда не увидеть.

ОГЛАВЛЕНИЕ: Церковь 3 октября почитает память святого Евстафия Римского

Приметы дня 3 октября

А ещё 3 октября празднуют… Церковь 3 октября почитает память святого Евстафия Римского Мученика, который ранее был военачальником при императоре Тите и императоре Траяне. После того, как во время охоты он увидел образ Иисуса на кресте между рогами оленя, то решил принять христианство. После этого крестились два сына Евстафия и супруга. Судьба испытывала Евстафия – его скот умер, слуги погибли, а когда к власти пришел император Адриан, то в стране стало процветать язычество. Поскольку Евстафий отказался приносить жертву богам, за это он был замучен и убит. Свя­той ве­ли­ко­му­че­ник Ев­ста­фий до Кре­ще­ния но­сил имя Пла­ки­да. Он был во­е­на­чаль­ни­ком при им­пе­ра­то­рах Ти­те (79–81) и Тра­яне (98–117). Еще не по­знав Хри­ста, Пла­ки­да тво­рил де­ла ми­ло­сер­дия, по­мо­гая всем бед­ству­ю­щим и страж­ду­щим. Гос­подь не оста­вил доб­ро­де­тель­но­го языч­ни­ка во мра­ке идо­ло­по­клон­ства. Приметы дня 3 октября Если стоит туман и летают длинные паутинки – осень будет долгой, а снег ляжет не скоро.

Если на ели шишки растут низко – морозы будут ранними, если высоко – холода наступят в конце зимы.

Когда стоит теплая и ясная погода – осень будет длительной и хорошей.

Южный ветер обещает отличный урожай озимых. Именины сегодня отмечают: Иван, Василий, Татьяна, Иларион, Федор, Александр, Олег, Михаил. А ещё 3 октября празднуют… 3 октября – Праздник потрясающих диких женщин (Terrific Wild Women`s Day) — США

День бойфренда (National Boyfriend Day) — США

День технарей (National Techies Day) — США

3 октября – Праздник карамели с заварным кремом (National Caramel Custard Day) — США

День поэзии (National Poetry Day) — Великобритания

День независимости — Ирак

Праздник немецкого единства (Tag der Deutschen Einheit) — Германия

3 октября – День основания государства (Gaecheonjeol) — Южная Корея

День солдата (День Морасана) — Гондурас

Праздник памяти жертв иммиграции — Италия

Именины у Михаила, Олега, Фёдора, Татьяны, Евстафия, Ивана, Василия

3 октября – Астафьевы ветры

Всемирный день трезвости (World No Alcohol Day)

День «Дрянных девчонок» (Mean Girls Day)

Всемирный день грибника (World Mushroom Picking Day)

3 октября – Международный день скромного смеха

День поиска каштанов

День отрядов мобильных особого назначения МВД РФ (День ОМОН)

3 октября – Собор Брянских святых О праздниках больше — здесь.