3 октября — День открытых дверей Центробанка. Севастопольцев приглашают персонально

В эту субботу Центральный банк России приглашает севастопольцев виртуально погулять по своим историческим зданиям и сыграть в финансовый квиз. Виртуально, потому что коронавирус скорректировал планы регулятора.

Формат наших ежегодных встреч с севастопольцами в этом году действительно изменен. Центральный банк откроет свои двери на виртуальной площадке, специально созданного сайта, где уже идет посекундный отсчет до начала праздника. Именно праздника, я не ошибся. Потому что раз в год Центральный банк с удовольствием меняет свой деловой стиль общения на развлекательный. На сайте www.cbr-day.ru и гостей, и нас ждут увлекательные квесты, игры, экскурсии. Кстати, у Дня открытых дверей есть свои давние хэштеги – ДеньЦБ и ДОД, по которым в соцсетях можно полистать историю этого события, — цитирует пресс-служба заместителя управляющего Отделением Севастополь Центрального банка РФ Александра Гроздева.

Как 3 октября пройдет ДОД Центробанка?

На сайте www.cbr-day.ru двери мегарегулятора будут открыты с 8 до 20 часов. С утра — прямой эфир с историком Центрального банка Ириной Левичевой. Виртуальная экскурсия пройдет по историческому зданию Центрального банка Российской Федерации в Москве на Неглинной улице, и по музею, где собраны редкие монеты, банкноты и другие артефакты.

Рекомендую смотреть по сторонам – вас ждут интересные истории и видеокомментарии. В виртуальном разделе «160 фактов о деньгах и работе Центрального банка с 1860 года до наших дней» известный телеведущий Владимир Раевский проведет вас сквозь историю регулятора и расскажет, годится ли обычное тряпье для производства банкнот, где хранится золотой запас страны, и зачем когда-то была нужна печь для денег, — анонсирует онлайн-активности, которые ждут гостей Дня открытых дверей Центробанка 3 октября, Александр Гроздев.

В День открытых дверей удастся в прямом эфире пообщаться и с топ-руководителями Центрального банка.

Кто и как работает в Центральном банке, расскажет заместитель Председателя Банка России Руслан Вестеровский. В онлайне с ним можно будет узнать, насколько легко попасть на работу в Центральный банк, и что для этого нужно. Зачем инвестировать и подходит ли это вам, на что обратить внимание начинающему инвестору, каких ошибок стоит избегать и есть ли секрет успешных инвестиций – в прямом эфире расскажет первый заместитель Председателя Центробанка Сергей Швецов, — говорит Александр Гроздев.

И, наконец, в День открытых дверей, Центральный банк для виртуальных посетителей подготовил сюрпризы — будет много квестов, игр и загадок. В частности:

Раздел-загадка «Финансовые истории». Нужно будет отличить правду от выдумки в исторической игре. Мы описали несколько любопытных событий, и нужно угадать, какие из них были на самом деле, а какие – нет! В игре «Финансовая самооборона» нужно будет вычислить мошенников.

Впервые сразу для двух федеральных округов – Южного и Северо-Кавказского — будет проводиться «Финансовый квиз». Раунд «Финансовый кругозор» будет включать вопросы на связанные с финансами темы из литературы и искусства. Задания по финансовой грамотности будет содержать блок «Финансовая культура». Во время раунда «Финансовый эрудит» будут задаваться вопросы о Банке России, а темы, связанные с финансовой историей регионов Юга и Северного Кавказа, будут подняты в ходе раунда «Знатоки истории». Чтобы принять участие в онлайн-викторине, необходимо зарегистрироваться по ссылке https://myquiz.ru/i/108524 .

. В ателье «От-купюр» можно будет попробовать себя в роли дизайнера банкнот, монет или пластиковых карт. Готовым 3D-макетом можно поделиться в социальных сетях.

Прямо на сайте можно будет сделать фото, заряженное на финансовый успех, или примерить маску для соцсетей.

Победители испытаний будут награждены. И виртуально, и реально. Как? Пусть, говорят организаторы, и это будет сюрпризом.

Тем, кто выполнит все пункты программы Дня открытых дверей, достанется секретный суперприз! — отмечает Александр Гроздев.

В прошлом году «вживую» День открытых дверей посетило около 400 человек.

В этом году 12 августа мы отметили 145 лет. Между прочим, Госбанк в Севастополе стал первым учреждением главного банка Российской империи, открытым на территории Крымского полуострова. Штатная численность тогда составляла 9 человек. Находился наш банк до Великой Отечественной Войны на Нахимовском проспекте, на берегу Артиллерийской бухты. В ходе ожесточенных боев за Севастополь в 1944 году здание банка было почти полностью разрушено. По рассказам очевидцев, прочные и вместительные сейфы спасли жизнь нескольким севастопольским семьям, которые прятались в них при авианалётах. Теперь же мы находимся на Корабельной стороне Севастополя, вблизи Павловского мыса Севастополя. И раз в год наши двери полностью открыты для севастопольцев, — подчёркивает заместитель управляющего Отделением Севастополь Центрального банка РФ Александр Гроздев.