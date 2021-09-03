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3 сентября в мечетях Крыма прошли поминальные молебны по погибшим в Беслане

3 сентября в мечетях Крыма прошли поминальные молебны по погибшим в Беслане

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Крыму 20:29 03.09.2021

3 сентября, в день 17-й годовщины трагических событий в Беслане, в мечетях Крыма прошли поминальные молебны по погибшим. Памятное мероприятие состоялись и в Медицинской академии им. С.И. Георгиевского.

Эта страшная трагедия всегда будет отзываться болью в наших сердца. Сегодня мы молимся за упокоение душ погибших, так же мы молимся, чтобы подобного никогда не повторилось. Чтобы не страдали люди, не погибали дети, не плакали матери.  Наша задача — сохранить мир для себя и для будущих поколений, — цитирует пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма заместителя Муфтия Крыма и г. Севастополь Раима Гафарова.

Отдать дань уважения и почтить память погибших собрались студенты медакадемии и медицинского колледжа, юнармейцы и представители органов власти Республики Крым. Участники акции «Дети Беслана» выпустили в небо 186 белых шаров — по числу детей, погибших в бесланской школе и почтили память погибших минутой молчания.

В мероприятии также приняли участие политические и культурные деятели, представители общественных организаций, средств массовой информации, все желающие почтить память жертв террористов.

фото: пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма

3 сентября в мечетях Крыма прошли поминальные молебны по погибшим в Беслане

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