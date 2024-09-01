День солидарности в борьбе с терроризмом в Ялте отметят недельной донорской акцией «Мы выбираем — жизнь!». Инициаторами жизненно важного мероприятия традиционно выступают: Ялтинский городской совет, МБУК «Ялтинская централизованная клубная система» и ГБУЗ РК «Центр крови».

3 сентября для доноров и медицинских работников в Центре крови пройдёт тематическое мероприятие «Мир без террора». Его проведут: руководитель образцовой студии изобразительного искусства «Перспектива» Надежда Кимлач и руководитель образцовой студии изобразительного искусства «Палитра» Ангелина Лоенко. Также, воспитанники этих творческих коллективов Ялтинской централизованной клубной системы подготовили выставку творческих работ «Жизнь бесценна на всей Земле!».

Акция будет проходить с 2 по 6 сентября с 8:00 до 13:00. Любой желающий, достигнувший совершеннолетия и не имеющий проблем со здоровьем, может сдать кровь в Ялтинском филиале ГБУЗ РК «Центр крови» (г. Ялта, ул. Свердлова, д. 14). При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.