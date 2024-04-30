30 апреля — День пожарной охраны России

История противопожарной службы в России началась в 1649 году с царского «Наказа о градском благочинии», где впервые на государственном уровне были определены меры по борьбе с огнем. В Крыму силы пожарной охраны представлены: Федеральной противопожарной службой, в составе которой 50 подразделений, прикрывающих 483 населённых пункта и региональной пожарной охраной ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», в состав которой входит 30 пожарных подразделений, 1 пожарно — технический центр и 3 отдельных поста, которые охраняют 257 населенных пунктов. Готовится к открытию ещё 1 пожарная часть в селе Березовка Раздольненского района. Кроме этого, на полуострове также функционируют 96 подразделений добровольных пожарных команд, которые прикрывают 221 населенный пункт.

Начиная с 2014 года, началось создание региональной пожарной охраны. Первые пожарные части региональной пожарной охраны были введены в боевой расчет в апреле 2015 года, общей численностью 105 человек. Пожарные подразделения создавались и открывались поэтапно, год за годом. Как результат — сегодня это почти 600 человек личного состава, а ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» ознаменовала собой новую веху в истории развития пожарного дела на Крымском полуострове и уверенно вошла в состав единой структуры — РСЧС. Под свой контроль пожарные части берут 13 километров в радиусе близлежащих районов.

Подразделения полностью экипированы, имеют все необходимое техническое оснащение. За 9 лет работы подразделениями ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» было осуществлено более 40 тыс. выездов, в результате которых были спасены более 1400 человек, а также имущество Республики более чем на 819 млн. руб. Успешно ликвидировано более 8000 пожаров и возгораний, осуществлено около 600 выездов для оказания помощи в ликвидации последствий ДТП и проведено более 6500 тыс. «подворовых» профилактических обходов. Пожарные части укомплектованы современной пожарной техникой и оборудованием. Только за последние три года из бюджета выделено более 500 млн. руб. За эти средства приобретено 50 специализированных автомобилей, оборудование, инвентарь, спецодежда и др.

Всего в настоящее время на вооружении Учреждения находится 68 единиц основной пожарной и 4 единицы специальной техники. Дальнейшее совершенствование материально-технической базы подразделений продолжается. Сегодня ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» – это высокоразвитая служба спасения людей, специалисты которой способны оказать помощь пострадавшим в самых различных условиях.

источник: пресс-служба МЧС России