30 августа – День памяти Мирона. Божество осеннего Солнца нынче славим

Наши далёкие предки в эти дни прославляли божество осеннего солнца — Таусень. Согласно славянским легендам, он был старшим братом древнего бога Коляды. Ежегодно Таусень приходит на землю и прокладывает дорогу зиме.

30 августа была традиция — сжигали старые вещи на заднем дворе, чтобы вместе с ними в огонь ушли хвори, скорби и печали. А чтобы новые напасти не подстерегли, своими руками делали обереги из дерева, металла и сухой травы. Маленьких детей защищали от болезней таким способом: окатывали их водой из ведра на пороге дома.

Кроме того, в предпоследний день августа в крестьянских общинах считался днем помощи бедным. Нищим, вдовам и сиротам совершенно безвозмездно помогали по хозяйству, делились продуктами и звонкой монетой. Такой обычай назывался «толока» или «помочи».

Церковь же 30 августа чтит память святого Мирона, который был пресвитером в Ахаии. Происходил Мирон из знатного рода, но при этом был очень кроток, никогда не кичился ни деньгами, ни своим происхождением. Известно, что однажды местный игемон по имени Антипатр отправился в христианский храм, чтобы арестовать христиан и подвергнуть их мучениям. Его встретил Мирон и стал укорять в нечистых помыслах. Разгневанный пресвитер распорядился бросить Мирона на растерзание диким животным. Однако те святого не тронули, и пресвитер, вышедши из себя от гнева, покончил жизнь самоубийством.

Приметы дня:

Утренний туман и обильные росы – к хорошей погоде.

Небо затянуто темными тучами – к продолжительному ненастью.

Ярко-золотистая утренняя и вечерняя заря – к теплому, погожему деньку.

Иней с утра – следующий год будет урожайным.

Птицы улетели – лето ушло.

Тот, кто родился 30 августа, вырастет мирным и незлобивым. Он проживет долгую и счастливую жизнь, а в зрелом возрасте ему откроются способности к целительству.

Если в этот день вы делаете домашние заготовки – нельзя ходить в церковь, на кладбище и поминать черта.

Неудачный день для сватовства, помолвки и свадьбы.

Гадать, колдовать и долго смотреться в зеркало 30 августа крайне вредно!

Именины сегодня отмечают: Илья, Мирон, Павел, Дмитрий, Алексей.

голоса Оцените материал

Просмотры: 2 114