30 августа в центре Севастополя сразятся... римские гладиаторы

До VII Крымского военно-исторического фестиваля остаются считанные дни. И реконструкторы уже зовут зрителя в путешествие во времени.

В воскресенье 30 августа с 18:00 до 20:00 на Приморском бульваре, на площади перед смотровой площадкой между Дворцом детского и юношеского творчества и Институтом биологии южных морей состоится шоу гладиаторов. На импровизированной арене сойдутся в поединках опытные бойцы. Зрители познакомятся с античным искусством и культурой показательных боев, историей разных образов гладиаторов, — рассказали в оргкомитете фестиваля.

Мероприятие проводится в рамках VII Крымского военно-исторического фестиваля, который пройдет с 4 по 6 сентября 2020 года. На Федюхиных высотах будут представлены 11 исторических площадок, посвященных истории Крыма и Севастополя от Античности до конца XX века.