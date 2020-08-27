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30 августа в центре Севастополя сразятся... римские гладиаторы

30 августа в центре Севастополя сразятся… римские гладиаторы

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:19 27.08.2020

До VII Крымского военно-исторического фестиваля остаются считанные дни. И реконструкторы уже зовут зрителя в путешествие во времени.

В воскресенье 30 августа с 18:00 до 20:00 на Приморском бульваре, на площади перед смотровой площадкой между Дворцом детского и юношеского творчества и Институтом биологии южных морей состоится шоу гладиаторов.  На импровизированной арене сойдутся в поединках опытные бойцы. Зрители познакомятся с античным искусством и культурой показательных боев, историей разных образов гладиаторов, — рассказали в оргкомитете фестиваля.

30 августа в центре Севастополя сразятся... римские гладиаторы

Мероприятие проводится в рамках VII Крымского военно-исторического фестиваля, который пройдет с 4 по 6 сентября 2020 года. На Федюхиных высотах будут представлены 11 исторических площадок, посвященных истории Крыма и Севастополя от Античности до конца XX века.

30 августа в центре Севастополя сразятся... римские гладиаторы

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