30 июня, вторник: где в Севастополе не будет света с полудня вторника

В Севастополе с 12:00 до 15:00 будет ограничено электроснабжение потребителям 1-й очереди. Потребителям 2-й очереди постепенно будет возвращаться электроснабжение. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Продолжает действовать режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме, — пояснил губернатор.
К потребителям 1-й очереди относятся следующие адреса:
Балаклавский район
- Балаклава: ул. Невская, 40 лет Октября, Ракетная, Крестовского, Веселая, Строительная, Композиторская, Богдана Хмельницкого, Квартальная.
- Пригород и поселки: с. Флотское, с. Оборонное, с. Штурмовое, с. Благодать, пос. Октябрь, Дергачи, Новые Шули, Сапун-гора, Максимова дача, хутор Лукомского, балка Бермана.
- Улицы: ул. Балаклавское шоссе, Тимма, Абазы, ул. Сапунгорская, ул. Связистов, ул. Каштановая, ул. Предместная, ул. 2-ой Обороны, Делегардова балка.
- Казачья бухта: ул. Лиговская, Казачья, Военных строителей, Рубежная, мыс Херсонес, бухта Казачья.
- Улицы: ул. Меньшикова, Глухова, Вакуленчука, Лизы Чайкиной, Репина, пл. 50 лет СССР, пр. Гагарина, ул. Тульская, Павла Дыбенко, Отрадная, Парковая, Летчиков, Адмирала Фадеева, Университетская, Коралловая, пр. Стрелецкий, ул. Готская, Молодых Строителей, Комбрига Потапова.
- Инфраструктура: ТЦ «Лаванда», ТЦ «Муссон».
Ленинский район
- Центр и прилегающие улицы: Мыс Хрустальный, пл. Восставших, ул. Карантинная, Пионерская, Пожарова, Понтонная, Железнякова, Трудовая, 6 Бастионная, Керченская, Костомаровская, Батумская, Новороссийская, Щорса, Кожанова, Коммунистическая, Льва Толстого, Гоголя, Руднева, Ручьевая, Ивана Голубца, Киевская, Харьковская, Загородняя балка, ул. Частника, Щербака, Карантинная балка, ул. Катерная, Древняя, Шостака, Мартынова бухта.
Нахимовский район
- Инкерман: ул. Советская балка, Раенко, Симферопольское шоссе.
пос. Водоканал, ул. Горпищенко, Генерала Мельника, Лабораторное шоссе, Килен-балка, Мореходная, Троицкая балка, Ангарская, Георгиевская балка, Героев Севастополя, Минная, Ленина, Брестская, Будищева, пр. Победы, ул. Пластунская, Евгения Реброва, Генерала Рихтера, Почетная, Маршала Кошевого, Петра Рогачева, Генерала Провалова, Генерала Богдановича, пер. Терракотовый, ул. Колодкина.
Качинский муниципальный округ
- Пос. Кача.
источник: РИА Новости Крым
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