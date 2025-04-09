30% крымчан не видят перспектив профессионального роста на работе

В опросе сервиса SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Крыма.

Большинство жителей Крыма считает свои обязанности адекватными: 77% уверены, что рабочие задачи соответствуют их квалификации, 14% оценивают их как слишком простые, лишь 5% — как чересчур сложные. Женщины чаще мужчин уверены в соответствии задач своему уровню (79% против 75% соответственно). Мужчины в 1,5 чаще женщин жалуются на излишне простые рабочие задания (17 и 11%). Среди молодежи до 35 лет каждый пятый (21%) считает, что его способности позволяют справляться с более сложными задачами. Аналогичного мнения придерживается каждый четвертый специалист с доходом свыше 100 тысяч рублей (25%).

54% опрошенных видят возможности для профессионального роста на работе. Чаще об этом говорили мужчины (56% против 52% женщин). Работники до 35 лет видят возможности для профессионального развития чаще тех, кто старше (70%). Респонденты, чей доход выше 100 тысяч рублей, — чаще тех, кто зарабатывает меньше (67%). 3 из 10 жителей Крыма не видят перспектив профессионального роста на работе (30%).

Профессиональное развитие — дело личное. 38% отмечают отсутствие поддержки руководства в этом вопросе. Только 36% жителей Крыма чувствуют заинтересованность работодателя в их развитии как специалиста.

В то же время 45% жителей Крыма регулярно сталкиваются с задачами, требующими новых навыков и знаний. В подобных ситуациях чаще оказываются мужчины (57% против 39% среди женщин). Больше всего же тех, кто регулярно сталкивается с новыми вызовами в работе, — среди жителей Крыма с доходом до 50 тыс. руб. (58%). Впрочем, большинство позитивно относится к необходимости повышения профессионального уровня и считает решение нестандартных вопросов частью своей подготовленности к работе: «Задачи обычно немного выше моей квалификации, поэтому я всегда учусь»; «В моей профессии мало простых задач. Есть проблема — решаю».

Время проведения: 11—31 марта 2025 года

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