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иллюстрация: pikist.com

30% крымчан уверены, что зарабатывают больше те, кто постоянно обучается

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:46 21.03.2024

В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане.

30% крымчан уверены в том, что зарабатывают больше те, кто постоянно обучается. По мнению 10% опрошенных, для повышения уровня зарплаты следует трудиться больше. 9% говорят о переквалификации: освоении других более высокооплачиваемых профессий. Активность, целеустремленность и проявление инициативы — качества, которые приведут к высокой зарплате по мнению каждого десятого опрошенного. По 7% предлагают найти подработку и развивать интеллект, 6% — заняться предпринимательской деятельностью. 5% считают, что следует научиться вести переговоры о повышении зарплаты. 3% считают самым важным в этом вопросе связи и знакомства, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Искать источники пассивного дохода и продвигаться по карьерной лестнице предлагают 3 и 2% горожан соответственно. Среди других способов повышения заработка: сменить приоритеты в жизни, полюбить свою работу, мечтать о деньгах, верить в себя, разобраться с личной мотивацией.

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Время проведения: 8—20 марта 2024 года

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