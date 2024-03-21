30% крымчан уверены, что зарабатывают больше те, кто постоянно обучается

В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане.

30% крымчан уверены в том, что зарабатывают больше те, кто постоянно обучается. По мнению 10% опрошенных, для повышения уровня зарплаты следует трудиться больше. 9% говорят о переквалификации: освоении других более высокооплачиваемых профессий. Активность, целеустремленность и проявление инициативы — качества, которые приведут к высокой зарплате по мнению каждого десятого опрошенного. По 7% предлагают найти подработку и развивать интеллект, 6% — заняться предпринимательской деятельностью. 5% считают, что следует научиться вести переговоры о повышении зарплаты. 3% считают самым важным в этом вопросе связи и знакомства, — отмечают в пресс-службе сервиса.