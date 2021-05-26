30 мая в Севастополе — фестиваль “ВелоПобеда”

Севастопольская общественная организация “ВелоПобеда” радует велосипедистов всего Крыма новостью: 30 мая 2021 года состоится долгожданный велофестиваль!

Это будет уже шестая “ВелоПобеда”: фестиваль ежегодно проводится с 2015 года, и только в 2020 году организаторы были вынуждены сделать перерыв. За два года, прошедшие с пятой “ВелоПобеды”, в Севастополе стало намного больше велосипедистов! Ожидаем не менее полутора тысяч участников, которые мечтают снова собраться вместе на любимом велофестивале, — отмечают организаторы.

Регистрация на участие в велофестивале традиционно происходит на площади им. П.С. Нахимова, затем участники массового заезда большой колонной безопасно проедут 10 километров по автомобильной дороге центральных улиц города. Это наполненное позитивными впечатлениями велопутешествие по городу организовывается не только для спортсменов, но и для простых любителей активного отдыха, которые садятся на велосипед всего несколько раз в году. «ВелоПобеда» – это возможность открыть для себя велосипед по-новому, почувствовать себя уверенным участником дорожного движения и убедиться, что велосипед – не только для прогулки в парке, но и для повседневных поездок по любимому городу.

«ВелоПобеда» – это праздник с пользой для здоровья, отличным настроением и яркой шоу-программой в компании друзей и единомышленников. В этом году на сцене “ВелоПобеды” выступит жизнерадостный музыкальный экипаж “Приморский Парк”.

Фестиваль “ВелоПобеда” проходит при поддержке Правительства города Севастополя.

Организаторы напоминают всем участникам о необходимости соблюдения мер индивидуальной защиты для противодействия распространению COVID-19.

Маршрут велопробега: пл. им. П.С. Нахимова – ул. Большая Морская – ул. Гоголя – пр. Генерала Острякова – ТЦ «Океан» – ул. Н. Музыки – ул. Ленина – пл. им. П.С. Нахимова (для участников старше 14 лет). Для детей на площади Нахимова будет организована специальная программа на время основного велозаезда.

Краткий план программы фестиваля «ВелоПобеда»:

09:00 – старт регистрации на пл. им. П.С. Нахимова, программа на памп-треке, конкурсы, музыкальная программа, разминка

11:45 – торжественное открытие велофестиваля

12:00 – старт велопробега по маршруту, детская программа на площади

13:00 – окончание велопробега и детской программы, музыкальная программа и розыгрыш подарков от партнеров

14:00 – окончание велофестиваля, старт велосипедного квеста.

Вниманию автомобилистов: движение транспорта на время прохождения велопробега будет приостановлено и возобновлено после проезда замыкающего автомобиля ГИБДД.

Организаторы велофестиваля:

Севастопольская региональная общественная организация «Молодежное спортивно-экологическое объединение “ВелоПобеда”»

Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя

Региональная общественная организация «Федерация велоспорта-шоссе, велоспорта-маунтинбайка, велоспорта-трека, велоспорта-ВМХ»

Правила фестиваля «ВелоПобеда»:

Участие бесплатное. Каждому участнику пробега следует зарегистрироваться и получить номер на площади Нахимова 30 мая, расписаться и подтвердить знание и понимание правил безопасности.

Согласно ПДД выезжать на дороги общего пользования можно только с 14 лет, соответственно, участие детей возрастом до 14 лет в общем велопробеге является нарушением правил велофестиваля.

Категорически запрещено участие в состоянии алкогольного опьянения.

Запрещены любые виды агитации, использование лозунгов и флагов, раздача продукции и участие команд в униформе с корпоративной символикой без согласования с организаторами события.

Безопасность на фестивале организуется совместно с УМВД России по г. Севастополю.

Порядок в колонне обеспечивают маршалы-волонтёры, участникам следует соблюдать все их указания.

Пробег не является спортивной гонкой, участникам следует двигаться с общей скоростью колонны, не обгоняя друг друга.

Провоз детей до 7 лет, в соответствии с действующими ПДД, возможен только в специально оборудованных для них велокреслах.

Организаторы напоминают: важным атрибутом каждого велосипедиста являются средства личной защиты (велошлем, светоотражающие элементы и яркая одежда).