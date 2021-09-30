30 сентября – день Интернета в России. Дружат ли с Всемирной Сетью органы власти в Крыму

В Крыму Центр управления регионом, открытый в ноябре прошлого года в Симферополе, выполняет роль, в том числе и центра цифровых компетенций по работе с обращениями граждан. В августе ЦУР РК организовал обучение госслужащих пяти муниципалитетов (Евпатории, Симферополя, Керчи, Феодосии и Ялты) и министерства внутренней политики, информации и связи РК. Тридцать специалистов, которые отвечают за взаимодействие органов власти с населением в социальных сетях, приступили к обучению на образовательной платформе «Диалог Эксперт», разработанной АНО «Диалог». Онлайн курсы ориентированы на повышение навыков работы чиновников в интернете.

В рамках программы специалисты учатся грамотно выстраивать общение с населением через социальные сети, мессенджеры и другие платформы. Использование таких ресурсов необходимо руководителям органов государственного управления всех уровней для организации диалога с обществом и получения живой обратной связи. Чаще всего именно так можно моментально решить проблему, избежать сложного бумажного документооборота, — отметил руководитель ЦУР РК Артем Артеменко.

В республике 27 муниципалитетов имеют официальные страницы во всех популярных у крымчан социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram). Общее число подписчиков в госпабликах – более 80 тысяч человек.

Обратная связь от крымчан важна и позволяет внедрять дополнительные сервисы по их обращениям. Например, во время подтоплений в Керчи и Ялте был создан чат-бот, где указаны телефоны экстренных служб, места размещения автоцистерн с питьевой водой и адреса пунктов временного пребывания пострадавших от наводнения, в августе ЦУР совместно с министерством образования РК создали интерактивную карту ремонта школ и детских садов.

Всего с 1 января по 29 сентября ЦУР Республики Крым обработал 45 894 сообщения граждан. ТОП-5 тем:

Дороги — 8 204,

ЖКХ — 8 065,

Благоустройство — 7 863,

Социальное обслуживание и защита — 6 834,

Здравоохранение/Медицина/Коронавирус – 4 155.

Оставьте сообщение в сообществах органов власти Крыма в социальных сетях, на официальных государственных порталах, и ЦУР ускорит решение вопроса. Полезные ссылки:

https://vk.com/tsur82

https://ok.ru/tsur82

https://www.instagram.com/tsur82/

https://t.me/tsur82

Отметим, что с Днем Интернета (отмечается 30 сентября) всех крымчан, пользователей Сети поздравил сегодня и Глава Республики Сергей Аксёнов.

Для нас – представителей власти – Интернет стал эффективным инструментом для оперативного выявления и решения существующих проблем через социальные сети, для конструктивного диалога с людьми. Например, когда проблемная ситуация, с которой обращается человек, требует срочного реагирования, когда каждая минута на счету и от оперативности реакции зависит жизнь и здоровье, — сказал он.

Аксёнов уверен, трудно переоценить роль Интернета в период пандемии, когда дистанционный режим работы коснулся практически всех сфер жизни.

При этом Интернет можно использовать как на благо, так и во вред. Вызывает тревогу влияние на наших детей деструктивного интернет-контента. Защита детей, принятие необходимых мер по ограничению такого контента – важнейшая обязанность власти, общества, каждого педагога и каждого родителя. Хочу напомнить молодежи, чтобы чаще радовались реальной жизни и меньше времени проводили в виртуальном мире, — резюмировал Глава Крыма.