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30 тысяч жителей и гостей Севастополя посетили праздничный концерт на площади Нахимова

30 тысяч жителей и гостей Севастополя посетили праздничный концерт на площади Нахимова

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 13:34 25.06.2020

Финальным аккордом памятного дня 24 июня в Севастополе стал концерт звезд российской эстрады и фейерверк. Концерт состоялся на площади Нахимова. По оценке правительства города, он собрал около 30 тысяч зрителей. Для жителей и гостей города выступали ансамбль песни и пляски ЧФ, Александр Маршал, Родион Газманов, Вика Цыганова, Денис Майданов, Илья Резник и детский ансамбль «Маленькая страна».

30 тысяч жителей и гостей Севастополя посетили праздничный концерт на площади Нахимова

Мы очень устали сидеть дома, очень соскучились друг по другу. Но пока мы сидели дома, мы как никогда почувствовали, что мы вместе. Сегодня очень важный день. Сегодня у нас был блестящий парад, который организовал Черноморский флот. Сегодня у нас военно-патриотический концерт. Все это посвящается легендарному поколению Севастополя — поколению победителей. Наш долг перед ними не оплачен, и я прошу вас еще раз вспомнить об этом великом поколении и никогда не забывать, — сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев с концертной сцены.

30 тысяч жителей и гостей Севастополя посетили праздничный концерт на площади Нахимова

Завершился праздничный концерт красочным салютом, который можно было наблюдать из разных районов города.

30 тысяч жителей и гостей Севастополя посетили праздничный концерт на площади Нахимова

30 тысяч жителей и гостей Севастополя посетили праздничный концерт на площади Нахимова

30 тысяч жителей и гостей Севастополя посетили праздничный концерт на площади Нахимова

30 тысяч жителей и гостей Севастополя посетили праздничный концерт на площади Нахимова

30 тысяч жителей и гостей Севастополя посетили праздничный концерт на площади Нахимова

30 тысяч жителей и гостей Севастополя посетили праздничный концерт на площади Нахимова

30 тысяч жителей и гостей Севастополя посетили праздничный концерт на площади Нахимова

30 тысяч жителей и гостей Севастополя посетили праздничный концерт на площади Нахимова

30 тысяч жителей и гостей Севастополя посетили праздничный концерт на площади Нахимова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.

30 тысяч жителей и гостей Севастополя посетили праздничный концерт на площади Нахимова

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