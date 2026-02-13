30% жителей ЮФО считают Крым самым романтичным направлением

53% жителей ЮФО отметили, что лето является самым удачным временем года для романтического путешествия. 43% опрошенных жителей округа считают загородный дом на природе с баней самым удачным форматом проживания для такой поездки.

По результатам опроса сервиса Авито Путешествия* каждый четвертый опрошенный считает самым романтичным направлением для поездки вдвоем Санкт-Петербург. В число топ-5 мест для отдыха также вошли Алтай и Байкал, который особенно интересен молодым людям 25-34 лет.

За белые ночи и разводные мосты Северной Столицы высказались 26% респондентов**. Второе место в рейтинге занял Крым (23%). Его особенно высоко оценили женщины (26%) и участники опроса 35–44 лет (27%). Также в топ-5 предпочтений вошли Сочи и Черноморское побережье, Алтай (по 21%) и Байкал (20%), причем мощь природы Байкала чаще называют романтичной туристы 25–34 лет (24%).

Какой регион или город России вы считаете самым романтичным для путешествия вдвоем? ** Санкт-Петербург («Северная Венеция», белые ночи, разводные мосты) 26% Крым (Южный берег, морские бухты, Ласточкино гнездо, вина) 23% Сочи и Черноморское побережье (море, субтропики, прогулки у воды) 21% Алтай (горы, чистейшие реки, ощущение свободы) 21% Байкал (мощь природы, ледяные гроты) 20% Карелия (озера, скалы, уединенные домики) 19% Дальний Восток (особенная природа, ощущение “края” земли, океан и морепродукты) 11% Калининград и Куршская коса (европейский шарм, уникальные пейзажи) 9% Золотое кольцо России (Суздаль, Ярославль и др. — уют, история, тишина) 9% Москва (парки, высотные рестораны с видом) 8% Казань («третья столица», гармония культур, современная набережная) 7% Камчатка (край вулканов) 7%

Топ рейтинга опроса во многом совпадает с реальными бронями туристического жилья на Авито Путешествиях на 14 февраля. На эту дату больше всего посуточных квартир россияне забронировали в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае, Татарстане и Свердловской области.

Среди 15 самых популярных регионов на День Святого Валентина сильнее всего за год бронирование посуточных квартир выросло в Ярославской области (+57% год к году), Башкортостане (+42%), Нижегородской (+33%) и Свердловской областях (+23%).

Большинство опрошенных путешественников (65%) видят идеальным временем для поездки с любимым человеком лето, и эта точка зрения наиболее популярна среди респондентов старше 65 лет (73%). Организацию поездки как сюрприз выбирают лишь 10% участников опроса. По мнению туристов, лучший подход — это совместное планирование (43%), которое позволяет учесть пожелания друг друга. Опрошенные также полагаются на изучение отзывов и блогов (20%), выбор проверенного места (17%) или советы друзей (16%).

Мнение путешественников четко сегментирует спрос на жилье. Так, загородный дом с баней и гостиницу с сервисом чаще всего называют подходящим вариантом для романтики. При этом отели особенно популярны у женщин и туристов старше 65 лет, а молодежь, по данным опроса, больше склонна выбирать современные апартаменты с видом на город или бутик-отели. Эти предпочтения важно учитывать при предложении своего объекта размещения, — комментирует коммерческий директор Авито Путешествий Владислава Сакина.

Какой формат проживания вам кажется наиболее подходящим для романтической поездки? Все вместе Возраст Пол 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ Мужской Женский Загородный дом на природе с баней 43% 46% 44% 45% 47% 37% 38% 44% 43% Гостиница с хорошим сервисом 42% 41% 40% 37% 45% 43% 52% 37% 45% Квартира в историческом центре 16% 15% 16% 16% 17% 19% 11% 16% 16% Глэмпинг с хорошим видом 16% 15% 18% 18% 13% 10% 17% 14% 17% Современные апартаменты с видом на мегаполис 13% 19% 20% 10% 9% 8% 4% 14% 12% Бутиковый отель 6% 14% 6% 7% 3% 3% 3% 7% 5%

По сравнению с Днем Святого Валентина прошлого года россияне забронировали на 28% больше загородных объектов. Такое жилье активнее всего снимают в Московской и Ленинградской областях, Кемеровской области и Карелии. Среди топ-15 регионов по популярности самый заметный прирост броней наблюдается в Ярославской (+93% к 14 февраля прошлого года) и Иркутской областях (+79%), Пермском крае (+72%) и Нижегородской области (+48%).

