30% жителей ЮФО считают Крым самым романтичным направлением

53% жителей ЮФО отметили, что лето является самым удачным временем года для романтического путешествия. 43% опрошенных жителей округа считают загородный дом на природе с баней самым удачным форматом проживания для такой поездки.
По результатам опроса сервиса Авито Путешествия* каждый четвертый опрошенный считает самым романтичным направлением для поездки вдвоем Санкт-Петербург. В число топ-5 мест для отдыха также вошли Алтай и Байкал, который особенно интересен молодым людям 25-34 лет.
За белые ночи и разводные мосты Северной Столицы высказались 26% респондентов**. Второе место в рейтинге занял Крым (23%). Его особенно высоко оценили женщины (26%) и участники опроса 35–44 лет (27%). Также в топ-5 предпочтений вошли Сочи и Черноморское побережье, Алтай (по 21%) и Байкал (20%), причем мощь природы Байкала чаще называют романтичной туристы 25–34 лет (24%).
|Какой регион или город России вы считаете самым романтичным для путешествия вдвоем? **
|Санкт-Петербург («Северная Венеция», белые ночи, разводные мосты)
|26%
|Крым (Южный берег, морские бухты, Ласточкино гнездо, вина)
|23%
|Сочи и Черноморское побережье (море, субтропики, прогулки у воды)
|21%
|Алтай (горы, чистейшие реки, ощущение свободы)
|21%
|Байкал (мощь природы, ледяные гроты)
|20%
|Карелия (озера, скалы, уединенные домики)
|19%
|Дальний Восток (особенная природа, ощущение “края” земли, океан и морепродукты)
|11%
|Калининград и Куршская коса (европейский шарм, уникальные пейзажи)
|9%
|Золотое кольцо России (Суздаль, Ярославль и др. — уют, история, тишина)
|9%
|Москва (парки, высотные рестораны с видом)
|8%
|Казань («третья столица», гармония культур, современная набережная)
|7%
|Камчатка (край вулканов)
|7%
Топ рейтинга опроса во многом совпадает с реальными бронями туристического жилья на Авито Путешествиях на 14 февраля. На эту дату больше всего посуточных квартир россияне забронировали в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае, Татарстане и Свердловской области.
Среди 15 самых популярных регионов на День Святого Валентина сильнее всего за год бронирование посуточных квартир выросло в Ярославской области (+57% год к году), Башкортостане (+42%), Нижегородской (+33%) и Свердловской областях (+23%).
Большинство опрошенных путешественников (65%) видят идеальным временем для поездки с любимым человеком лето, и эта точка зрения наиболее популярна среди респондентов старше 65 лет (73%). Организацию поездки как сюрприз выбирают лишь 10% участников опроса. По мнению туристов, лучший подход — это совместное планирование (43%), которое позволяет учесть пожелания друг друга. Опрошенные также полагаются на изучение отзывов и блогов (20%), выбор проверенного места (17%) или советы друзей (16%).
Мнение путешественников четко сегментирует спрос на жилье. Так, загородный дом с баней и гостиницу с сервисом чаще всего называют подходящим вариантом для романтики. При этом отели особенно популярны у женщин и туристов старше 65 лет, а молодежь, по данным опроса, больше склонна выбирать современные апартаменты с видом на город или бутик-отели. Эти предпочтения важно учитывать при предложении своего объекта размещения, — комментирует коммерческий директор Авито Путешествий Владислава Сакина.
|Какой формат проживания вам кажется наиболее подходящим для романтической поездки?
|Все вместе
|Возраст
|Пол
|18-24
|25-34
|35-44
|45-54
|55-64
|65+
|Мужской
|Женский
|Загородный дом на природе с баней
|43%
|46%
|44%
|45%
|47%
|37%
|38%
|44%
|43%
|Гостиница с хорошим сервисом
|42%
|41%
|40%
|37%
|45%
|43%
|52%
|37%
|45%
|Квартира в историческом центре
|16%
|15%
|16%
|16%
|17%
|19%
|11%
|16%
|16%
|Глэмпинг с хорошим видом
|16%
|15%
|18%
|18%
|13%
|10%
|17%
|14%
|17%
|Современные апартаменты с видом на мегаполис
|13%
|19%
|20%
|10%
|9%
|8%
|4%
|14%
|12%
|Бутиковый отель
|6%
|14%
|6%
|7%
|3%
|3%
|3%
|7%
|5%
По сравнению с Днем Святого Валентина прошлого года россияне забронировали на 28% больше загородных объектов. Такое жилье активнее всего снимают в Московской и Ленинградской областях, Кемеровской области и Карелии. Среди топ-15 регионов по популярности самый заметный прирост броней наблюдается в Ярославской (+93% к 14 февраля прошлого года) и Иркутской областях (+79%), Пермском крае (+72%) и Нижегородской области (+48%).
