300 севастопольцев-предпенсионеров бесплатно обучились новым профессиям в 2019 году

В рамках нацпроекта «Старшее поколение» начиная с прошлого года в Севастополе реализуется спецпрограмма профессионального обучения и дополнительного профессионального образования предпенсионеров.

Цель программы — недопущение дискриминации этой категории работников в связи с увеличением пенсионного возраста, а также продолжение их трудовой деятельности как на прежних, так и на новых рабочих местах. В прошлом году было запланировано обучить более ста севастопольцев предпенсионного возраста. Однако, в виду востребованности данной услуги по различным направлениям в течение года было обучено 300 предпенсионеров, из которых 57 — неработающих и 243, состоящих в трудовых отношениях, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

По результатам проводимого опроса граждан предпенсионного возраста и работодателей перечень направлений, по которым могут обучиться передпенсионеры был расширен с 14 до 167. Обучение проводилось в том числе с использованием образовательных сертификатов. В течение года было выдано 22 сертификата для получения дополнительного профессионального образования по двум направлениям: «Управление персоналом» и «Охрана труда».

Обучение проводилось как с отрывом от производства, так и без, в учебных аудиториях образовательных организаций и дистанционно. Средняя продолжительность курса обучения составила 2 месяца. В процессе обучения неработающим севастопольцам выплачивалась стипендия в размере минимальной оплаты труда, которая на тот период составляла 11 тысяч 280 рублей. Наиболее востребованными направлениями обучения стали:1С: Бухгалтерия, бережливое производство, управление персоналом, основы компьютерной грамотности, оператор котельной, сестринское дело, библиотечное дело, охрана труда, специалист по комплексной безопасности и антитеррористической защищенности объектов, — отмечают в Правительстве.

За предоставлением услуги по профобучению неработающие предпенсионеры обращались в Центр занятости самостоятельно. В случае необходимости с ними проводилось профориентационное тестирование, по результатам которого подбиралось наиболее подходящее направление обучения.

Работающие же севастопольцы, имеющие потребность в переподготовке или повышении квалификации, в Центр занятости не обращались. За них это делали непосредственно работодатели. Так, в течение года обратилось более 50 предприятий-работодателей, которым потребовалось переобучение сотрудников предпенсионного возраста.

Выбор образовательной организации осуществлялся службой занятости на конкурсной основе. Обязательное условие – наличие лицензии на предоставление данного вида услуг. Контракты на обучение были заключены с Севастопольским филиалом ФГБОУ высшего образования «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова», АНО ДПО «Учебно-консультационный центр «Алгоритм-С», ООО «Центр охраны труда «Инфокрым», ООО Центр профессионального развития «Партнер», АНО ДПО «Севастопольский учебный центр безопасности и морской подготовки».

По окончании обучения слушатели образовательных курсов получили документы государственного образца, действующие на всей территории Российской Федерации.

На реализацию данной программы в 2019 году израсходовано более 3, 8 млн рублей.