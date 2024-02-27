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Фото: novyefoto.ru

31-летний севастополец «поставил на поток» прописку иностранцев в городе-Герое

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:05 27.02.2024

За фиктивную постановку на учет 27 иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации севастополец приговорен к крупному штрафу.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя прокуратуры Нахимовского района, вынес решение в отношении  31-летнего местного жителя. Он  обвиняется в совершении 11 преступлений по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).

По версии следствия мужчина с августа 2022 года по март 2023 года фиктивно поставил на учет в своей квартире 1 гражданина Азербайджана, 18 граждан Армении, 3 граждан Узбекистана и 5 граждан Украины. В указанный период он подавал уведомления о прибытии к нему иностранных граждан, хотя в действительности предоставлять им жилище для проживания не собирался. Таким образом, он лишил уполномоченные органы возможности осуществлять контроль в сфере миграции, — сообщили подробности в прокуратуре Севастополя.

Мировой судья судебного участка № 19 Нахимовского судебного района города Севастополя, согласившись с мнением государственного обвинителя, признал злоумышленника виновным в совершении преступлений, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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