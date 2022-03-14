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Фото: leo2014, pixabay.com

312 пациентов – с подтвержденным COVID-19. «Ковидная сводка» Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:03 14.03.2022

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя был госпитализирован 21 человек. Выписано 19 пациентов. На данный момент в больницах находится 413 пациентов, из них 312 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 642 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.  По состоянию на утро 14 марта в городе зарегистрировано 277 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли 5 человек в возрасте от 66 до 92 лет. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией   79 733 человека, выздоровели 76 026, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.   

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

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Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 14 марта сделали прививку от коронавируса 305 740 человек. Второй этап вакцинации прошли 294 324 жителя региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 14 марта поступило более 352 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.


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