313 протоколов за пятницу составлено в Крыму на нарушителей режима «самоизоляции»

Что же будет на «майских»?

За прошедшие сутки в Крыму выявлено 313 нарушений режима «самоизоляции». Составлены протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ. Об этом в ходе очередного заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции сообщил зам. начальника полиции МВД по РК Александр Смаглин.

Речь идет о крымчанах, которые толком не смогли пояснить причины своего пребывания на улице, или же эти причины не устроили правоохранителей. Впрочем, жалоб на протоколы последовало только 6. Одна из них рассматривается, остальные «не подтвердились».

Кроме того, выявлено 18 случаев нахождения несовершеннолетних на улице без сопровождения взрослых. Проанкетированы и 235 пожилых граждан, также находившихся вне дома.

Смаглин привел несколько примеров. Скажем так, для «мирной жизни» — это дикость. Человек «идет из магазина», но «без покупок» — протокол? Был в гостях у любимой девушки – протокол? Да, в Республике Крым до 30 апреля установлен режим самоизоляции населения. Скорее всего, он будет продлен. Граждане, которые выходят на улицу без необходимости или соответствующего разрешения, привлекаются к административной ответственности. Но, минимум, в 50% случаев можно ограничиваться предупреждениями – в статье 20.6.1 КоАП РФ так и говорится: «предупреждение или наложение административного штрафа». Так откуда же это: «с нашими людьми иначе нельзя, только кнут понимают». Ну-ну… интересно, что же будет на «майских», насколько массовыми будут нарушения «самоизоляции»? Или опять «одиночек» будут по микрорайонам «отлавливать»?