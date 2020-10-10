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В Севастополе коронавирусом заболел трехлетний ребенок. Заразился от родителей
Фото: sev.gov.ru

33 новых случая заражения и все — местные жители. Коронавирус в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 18:12 10.10.2020

В Севастополе 33 новых случая заболевания COVID-19 зарегистрированы по состоянию на утро 10 октября.

Заболевшие – люди в возрасте от 27 до 72 лет. Все – местные жители. 21 человек выписан после выздоровления. Скончались две женщины: приезжая 56 лет и местная 83 лет. Течение болезни в обоих случаях осложнялось двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией, острой дыхательной недостаточностью, полиорганной недостаточностью на фоне хронических заболеваний.  Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1286 человек, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.   

В настоящий момент в стационарах находится 319 человек. Выздоровели 850 человек, 38 человек умерло.   На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 282 человека, в городской больнице № 9 – 241.

Под наблюдением по месту жительства – 438 человек.   В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

33 новых случая заражения и все - местные жители. Коронавирус в Севастополе

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