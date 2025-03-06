34% крымчан продолжают работать во сне. А вы?

В опросе сервиса SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Крыма.
34% жителей Крыма даже во сне продолжают исполнять свои рабочие обязанности: «Снится, когда авралы»; «Кошмарные сны».
Женщины видят сны о трудовых буднях чуть чаще мужчин — 35% против 33% соответственно, а жители Крыма до 35 лет — чаще, чем те, кто старше, — 41% против 32%.
Время проведения: 10 февраля — 5 марта 2025 года
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С тегами: люди в Крыму