34-летний крымчанин забил до смерти родную мать. Какое наказание понес выродок

В Крыму прокуратура Симферопольского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя села Мирное (Симферопольский район). На основании представленных прокуратурой доказательств крымчанин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что в декабре прошлого года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, придя домой, увидел свою мать сидящей на полу. Он попытался поднять ее, но не удержал, женщина упала и ударилась, а сын стал наносить ей удары по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась, — рассказали в прокуратуре.

В соответствии с позицией прокурора – государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

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