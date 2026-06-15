Обман на 20 млн: в Севастополе вынесли приговор трём мошенникам — за махинации с жильем

Суд в Севастополе вынес обвинительный приговор по уголовному делу о хищении более 20 миллионов рублей при реконструкции жилого дома. Об этом сообщили в прокуратуре Севастополя. По данным ведомства, женщина убедила соседей в возможности бесплатно выполнить ремонт, дав коммерческой организации право передать образовавшиеся в результате реконструкции новые жилые помещения инвесторам. Свою квартиру она предоставила в качестве офиса для деятельности организации.
Соучастники подыскали семерых граждан, желающих вложить свои деньги в строительство, заключили с ними инвестиционные соглашения и получили оплату. При этом злоумышленникам было достоверно известно, что передать будущие квартиры инвесторам в собственность они не смогут, — добавили в прокуратуре.
Там уточнили, что работы на объекте велись самовольно, без разрешительных документов. По их завершении дом так и не ввели в эксплуатацию. Инвесторы купленными помещениями распоряжаться не могут, деньги им не вернули. Сумма ущерба превысила 20 миллионов рублей.
Также по решению суда осужденные должны будут возместить потерпевшим причиненный вред. Объекты недвижимости одного из виновных арестованы.
источник: РИА Новости Крым
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