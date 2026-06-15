Обман на 20 млн: в Севастополе вынесли приговор трём мошенникам — за махинации с жильем

Суд в Севастополе вынес обвинительный приговор по уголовному делу о хищении более 20 миллионов рублей при реконструкции жилого дома. Об этом сообщили в прокуратуре Севастополя. По данным ведомства, женщина убедила соседей в возможности бесплатно выполнить ремонт, дав коммерческой организации право передать образовавшиеся в результате реконструкции новые жилые помещения инвесторам. Свою квартиру она предоставила в качестве офиса для деятельности организации.

Соучастники подыскали семерых граждан, желающих вложить свои деньги в строительство, заключили с ними инвестиционные соглашения и получили оплату. При этом злоумышленникам было достоверно известно, что передать будущие квартиры инвесторам в собственность они не смогут, — добавили в прокуратуре.

Там уточнили, что работы на объекте велись самовольно, без разрешительных документов. По их завершении дом так и не ввели в эксплуатацию. Инвесторы купленными помещениями распоряжаться не могут, деньги им не вернули. Сумма ущерба превысила 20 миллионов рублей.

Злоумышленники признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Балаклавский районный суд Севастополя приговорил двух соучредителей ООО к лишению свободы на 3 и 4 года условно с испытательными сроками 2 и 3 года, 60-летней местной жительнице назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Также по решению суда осужденные должны будут возместить потерпевшим причиненный вред. Объекты недвижимости одного из виновных арестованы.

источник: РИА Новости Крым

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