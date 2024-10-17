340 юных севастопольцев стали Орлятами России

В преддверии дня гимна Севастополя в Екатерининском зале Дома офицеров Черноморского флота Российской Федерации состоялась торжественная церемония посвящения обучающихся начальных классов гимназий № 2, № 10, школ № 3, 42, 47, 58 в Орлята России. 340 учеников начальных классов пополнили ряды активных участников Всероссийской программы «Орлята России».

Посвящение в Орлята России проходит в преддверии дня гимна Севастополя, которому исполняется 70 лет. Теперь ребята не просто ученики, им присвоено гордое звание Орлят. Желаю нашим орлятам хорошо учиться, дружить, творить, быть достойным гражданами и настоящими патриотами нашего славного Города-Героя и великой страны. Кстати, программа развития социальной активности «Содружество Орлят России» с этого учебного года объединит еще и ребят из дошкольных учреждений, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора департамента образования и науки Елену Андрус.

В ходе мероприятия ребята получили удостоверения орленка, а дети-наставники, педагоги и родители, активисты Движения Первых, Юнармии вручили младшим школьникам значки и повязали им галстуки.

Содружество Орлят России сегодня – это сообщество детей, учителей, родителей и старших подростков, которые выступают в роли наставников для младших школьников, объеденных общим девизом: учимся, растем, мечтаем вместе. Классы Орлят России есть в каждой севастопольской школе. Семья Орлят России в Севастополе уже насчитывает 15 000 школьников, – отмечает заместитель директора Дворца детского и юношеского творчества, региональный координатор проекта «Навигаторы детства» в Севастополе Наталья Загородняя.

Напомним, программа развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России» реализуется с сентября 2021 года в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя