35 общественных территорий планируется представить на голосовании за благоустройство в Республике Крым

Голосование будет проходить на платформе, где можно будет ознакомиться со всеми представленными для голосования территориями и отдать свой голос за территорию, благоустройство которой будет реализовано в следующем году.

В этом году голосование пройдет в 11 городах: Армянск, Бахчисарай, Джанкой, Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Саки, Симферополь, Судак, Феодосия, Ялта.

Проголосовать может любой житель Крыма старше 14 лет.

По информации пресс-службы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым