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35 общественных территорий планируется представить на голосовании за благоустройство в Республике Крым

35 общественных территорий планируется представить на голосовании за благоустройство в Республике Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:07 15.04.2025

35 общественных территорий планируется представить на голосовании за благоустройство в Республике Крым. С 21 апреля стартует Всероссийское онлайн голосование по выбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Голосование будет проходить на платформе, где можно будет ознакомиться со всеми представленными для голосования территориями и отдать свой голос за территорию, благоустройство которой  будет реализовано в следующем году.

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В этом году голосование пройдет в 11 городах: Армянск, Бахчисарай, Джанкой, Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Саки, Симферополь, Судак, Феодосия, Ялта.

Проголосовать может любой житель Крыма старше 14 лет.

По информации пресс-службы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым

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