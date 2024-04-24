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иллюстрация: pikist.com

35% рекрутеров в Крыму интересует информация о хобби в резюме

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:33 24.04.2024

В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Крыма.

35% менеджеров по персоналу считают, что соискателям нужно указывать в резюме любые хобби и увлечения, 26% рекрутеров предпочитают видеть в резюме лишь те увлечения, которые соответствует специальности и характеру будущей работы. И только 24% считают эту информацию лишней, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

О случаях, когда хобби фактически стало причиной отказа кандидату в трудоустройстве, рассказали 4% рекрутеров. Судя по комментариям, чаще всего отказывали в работе соискателям, увлекающимся экстремальными видами спорта (из-за риска травм, а следовательно, и длительного нахождения на больничном).

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Время проведения: 1—19 апреля 2024 года

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