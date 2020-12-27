350 заболевших, 365 выздоровевших – «ковидная» статистика по Крыму

В Крыму зарегистрировано 350 новых случаев коронавирусной инфекции.

За 26 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 350 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 19 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 270 выявлены при обращении за медицинской помощью, 80 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — сообщил «ковидную» статистику Глава РК Сергей Аксёнов

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 818 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 365 человек, выздоровевших за весь период – 18 738 человек. Всего с начала года в Крыму выявлено 23 848 случаев заражения. Амбулаторное лечение (covid) проходят 3 214 человек, стационарное (covid и пневмония) — 2909, изолировано в обсерваторы – 7.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в Крыму скончалось 8 человек. Общее число жертв инфекции – 475.