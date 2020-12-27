Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | 350 заболевших, 365 выздоровевших – «ковидная» статистика по Крыму

crimeapress_news

350 заболевших, 365 выздоровевших – «ковидная» статистика по Крыму
Фото: rk.gov.ru

350 заболевших, 365 выздоровевших – «ковидная» статистика по Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 11:57 27.12.2020

В Крыму зарегистрировано 350 новых случаев коронавирусной инфекции.

За 26 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 350 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 19 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 270 выявлены при обращении за медицинской помощью, 80 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — сообщил «ковидную» статистику Глава РК Сергей Аксёнов

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 818 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 365 человек, выздоровевших за весь период – 18 738 человек. Всего с начала года в Крыму выявлено 23 848 случаев заражения. Амбулаторное лечение (covid) проходят 3 214 человек, стационарное (covid и пневмония) — 2909, изолировано в обсерваторы – 7.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в Крыму скончалось 8 человек. Общее число жертв инфекции – 475.

350 заболевших, 365 выздоровевших – «ковидная» статистика по Крыму

350 заболевших, 365 выздоровевших – «ковидная» статистика по Крыму

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.