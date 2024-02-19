Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 359 общественных территорий благоустроили в Крыму с 2019 года
актуально в республике

359 общественных территорий благоустроили в Крыму с 2019 года

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:57 19.02.2024

Свыше 350 общественных территорий благоустроено в Крыму за последние 4 года. Работы проводились по программе «Формирование комфортной городской среды», инициированной Президентом России. Об этом в ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом Республики Крым, рассказал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства РК Андрей Клищевский.

Реализация проекта продолжается – в 2024 году у нас запланировано благоустроить 7 пространств в городах Крыма. В столице будет обновлена территория перед кинотеатром «Симферополь» от арки до Екатерининского сада, – уточнил Андрей Клищевский.

По его словам, каждый житель полуострова может обратиться с предложением по капитальному ремонту парка, сквера или набережной. Сделать это можно, обратившись в администрацию муниципалитета, где находится этот объект.

Узнайте больше:  «Краснодар» и «Зенит» бьются за золото Премьер-лиги: что думают БК?

В ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом Республики Крым, Андрей Клищевский уточнил, кто должен содержать благоустроенные территории, сообщил откуда поступает финансирование проекта, напомнил, какие территории обновили за последние годы.

Полная запись эфира доступна по ссылке: по ссылке.

Просмотры: 18

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: власть в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
власть в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.