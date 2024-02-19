359 общественных территорий благоустроили в Крыму с 2019 года

Свыше 350 общественных территорий благоустроено в Крыму за последние 4 года. Работы проводились по программе «Формирование комфортной городской среды», инициированной Президентом России. Об этом в ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом Республики Крым, рассказал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства РК Андрей Клищевский.

Реализация проекта продолжается – в 2024 году у нас запланировано благоустроить 7 пространств в городах Крыма. В столице будет обновлена территория перед кинотеатром «Симферополь» от арки до Екатерининского сада, – уточнил Андрей Клищевский.

По его словам, каждый житель полуострова может обратиться с предложением по капитальному ремонту парка, сквера или набережной. Сделать это можно, обратившись в администрацию муниципалитета, где находится этот объект.

В ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом Республики Крым, Андрей Клищевский уточнил, кто должен содержать благоустроенные территории, сообщил откуда поступает финансирование проекта, напомнил, какие территории обновили за последние годы.

Полная запись эфира доступна по ссылке: по ссылке.