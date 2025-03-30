36% крымчан — за то, чтобы повысить возраст молодежи c 35 до 40 лет

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Глава «Движения первых» Артур Орлов предложил поднять возраст молодежи в России с 35 до 40 лет. 36% жителей Крыма поддерживают инициативу, причем женщины чаще мужчин за то, чтобы продолжать считаться молодыми в 40 лет. Среди респондентов в возрасте от 35 до 45 лет 50% согласны отодвинуть официальный порог молодости, среди тех, кто моложе, таких лишь 28%. Респонденты с доходом от 100 тыс. руб. чаще тех, кто зарабатывает меньше, поддерживают предложение главы молодежной организации (37%).

Каждый третий респондент (33%) выступает против. Критики отмечают: «Смена статуса не улучшает здоровье», «Это повод повысить пенсионный возраст».

Время проведения: 20—25 марта 2025 года

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